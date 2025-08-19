Пьяный челябинец чуть не убил 4-летнюю девочку

В районе СНТ «Тракторосад» под Челябинском пьяный водитель чуть не лишил жизни в ДТП 4-летнюю девочку. Как сообщили в пресс-службе ГАИ города, ребенка спасли детское кресло и пристегнутый ремень безопасности.
«Произошло столкновение между автомобилями Hyundai и „Лада Гранта“. После чего автомобиль Hyundai совершил столкновение с автомобилем Subaru. В результате ДТП телесные повреждения получили: несовершеннолетний пассажир автомобиля Subaru, девочка 2021 года рождения, находилась в детском удерживающем устройстве, была пристегнута ремнем безопасности, водитель автомобиля „Лада Гранта“ и пассажиры автомобиля „Лада Гранта“», — уточнили в пресс-службе городской госавтоинспекции.
Выяснилось, что водитель Hyundai сел пьяным за руль. При этом ранее он уже был лишен водительских прав за подобную выходку. Его вновь отстранили от управления и выписали протоколы. Скорее всего, одной лишь «административкой» он не отделается: в его действиях усматриваются признаки преступления предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ.
