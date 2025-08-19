Налоговики банкротят Магнитогорскую обувную фабрику

Налоговая инспекция в Челябинской области банкротит Магнитогорскую обувную фабрику, с которой взыскали 184 млн рублей. Как следует из судебных материалов, до сентября иск остался без движения. Истцу предстоит приложить несколько документов.
«Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 32 по Челябинской области 7 августа обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением. Просит признать ООО „Магнитогорская обувная фабрика“ банкротом», — заявлено в определении суда, которым располагает URA.RU.
Арбитражным управляющим налоговики просят назначить Михаила Манохина.
Налоговики потребовали включить в реестр требований кредиторов фабрики долги по обязательным платежам в размере 3,371 млн рублей. Из этой суммы просят занести во вторую очередь задолженность в размере 724,265 тысячи рублей. Сумма сложилась из обязательств по налогу на доходы физических лиц (82,9 тысячи), по страховым взносам (641,3 тысячи). Также в третью очередь намереваются внести долг на сумму 2,437 млн рублей. Обязательства сложились из 2,115 млн рублей основного долга и 321,5 тысячи рублей пени.
Первоначально претензии налоговой инспекции были связаны с работой подмосковной компании «ТОФ». Сотрудники МИФНС № 21 Московской области намеревались получить долги по налогу на прибыль, НДС, пене и штрафам. Обязательства образовались за период с января 2017 по декабрь 2019 года. Разобравшись, налоговики выявили связь с другими компаниями: сначала — с «Зеброй», затем — с магнитогорской фабрикой. Конкурсное производство на «ТОФ» суд ввел в мае 2023 года.
В декабре 2024 года московский арбитраж взыскал долг с магнитогорского предприятия, наложив обеспечительные меры. Магнитогорцы обжаловали решение, но безуспешно. Работа фабрики вызывало множество нареканий и по другим вопросам. Зимой на администрацию пожаловались сотрудники, которым не платили зарплату.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы при поступлении.
