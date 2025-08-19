Челябинская Госавтоинспекция будет работать дольше из-за ажиотажа с правами

Время работы подразделений увеличилось на час до конца лета
Время работы подразделений увеличилось на час до конца лета Фото:

В Челябинской области подразделения Управления Госавтоинспекции с 20 по 30 августа будут работать на час дольше из-за увеличения потока желающих поменять права. Заменить документ также можно в офисах МФЦ, сообщила пресс-служба ведомства. Ажиотаж возник из-за отмены с 1 апреля автоматического продления прав и увеличения стоимости замены документа с 1 сентября.  

«В период с 20 по 30 августа 2025 года все регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции региона будут работать на один час дольше. Решение принято вследствие значительного увеличения потока граждан, желающих получить государственную услугу по замене водительского удостоверения», — сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». 

Заменить права также можно в любом офисе МФЦ. Для этого нужно оформить заявление, заплатить госпошлину (можно сделать в офисе МФЦ). Для замены водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия потребуется также старое удостоверение, паспорт, медицинская справка и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Ажиотаж возник из-за отмены с 1 апреля 2025 года автоматического продления водительских прав. Мера была введена во время пандемии коронавируса в 2022 году. Кроме того, с 1 сентября в два раза повышается госпошлина за выдачу водительских удостоверений — с двух до четырех тысяч рублей. 

