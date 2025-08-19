В Челябинске маршрутчик перевозил пассажиров в автобусе со сломанными дверями

Пассажиры маршрутки №85 были вынуждены ехать с открытой дверью
Пассажиры маршрутки №85 были вынуждены ехать с открытой дверью

В Челябинске водитель маршрутного такси №85 перевозил пассажиров в автобусе, у которого не работали двери. Водителя вызовут в Госавтоинспекцию для разговора, сообщила пресс-служба ведомства. 

«Проводятся мероприятия, направленные на установление водителя маршрутного автобуса №85, перевозившего пассажиров со сломанными дверями. Водитель будет вызван в Госавтоинспекцию для выяснения всех обстоятельств и проведения работы в рамках законодательства», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Также профилактический визит запланирован на само предприятие. 

Утром пассажиры маршрутки №85 пожаловались на сломанную в транспорте дверь. Она не закрывалась всю дорогу, а после и вовсе отвалилась, сообщили очевидцы. 

Пассажиры ранее пожаловались, что в Челябинске после перевода на регтариф пропала маршрутка №85. Она следовала через весь город с улицы Мамина до поселка Новосинеглазово.

