Известный челябинский курорт поборется за звание лучшего в России

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» из Миасса Челябинской области поборется за звание лучшего в РФ. Всероссийское голосование уже стартовало и продлится до 15 октября. В ходе интерактива в рамках национальной премии организаторы определят победителей среди ведущих туристических объектов страны. Об этом говорится на сайте «Горы России».
«Солнечная долина» номинирована сразу в нескольких категориях: «Лучший горнолыжный курорт России», «Лучший горнолыжный курорт для семейного отдыха», а также «Лучший горнолыжный курорт Уральского федерального округа». Кроме того, гостиничные комплексы Sports Residence / Солнечная долина, апарт-отель Sunny Valley и Business Residence & SPA претендуют на победу в номинации «Лучший горнолыжный отель Уральского ФО».
В 2025 году премия «Горы России» включает 24 номинации: восемь федеральных и 16 региональных по федеральным округам. Победители будут определены на основе народного голосования, которое завершится 15 октября. Финалиста ожидает переходящий кубок из драгоценных металлов и камней, горного хрусталя с фрагментами древнего метеорита — ровесника Солнечной системы.
Как сообщало URA.RU ранее, Минэкономразвития РФ включило горнолыжный курорт «Солнечная долина» в топ-8 самых популярных в стране. Рейтинг составили на основе прироста турпоездок.
