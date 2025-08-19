Челябинцы предпочли собрать ребенка в школу через маркетплейсы: обзор цен

Жители Челябинска и области проголосовали рублем за удобство и низкие цены маркетплейсов при подготовке детей к школе. О том, как сэкономить на покупке школьных товаров, на чем экономить не стоит, и какие предметы обязательного списка не получится купить на Озоне или Вайлдберризе — в материале URA.RU.
Экономим с маркетплейсами
«Мы раньше брали все для школы на школьных базарах, оставляли сразу кругленькую сумму. Дороже всего обходилась одежда, обувь и приличный рюкзак. Сейчас есть возможность собраться в школу постепенно за несколько месяцев на маркетплейсах. Заказываем канцелярию заранее, получается намного дешевле», — рассказала мама двух дочерей Юлия.
Челябинка отметила, что на рынках есть возможность докупить какую-нибудь мелочевку типа ластика или линейки, все остальное дешевле заказать на Озоне или Вайлдберризе. Тетради, обложки, цветные карандаши, клей и многое другое часто закупают на маркетплейсах на весь класс.
«Мы открыли для себя ручки „пиши-стирай“ и домашние работы стали намного аккуратнее. И ребенок не нервничает, если допустит ошибку, и переписывать ничего не надо. Покупаем на маркетплейсах стержни — стоят копейки, хватает надолго. Выбираем по отзывам», — уточнила мама двух сыновей Людмила.
На чем не стоит экономить
Так это на хорошем рюкзаке, особенно для начальной школы. Добротный рюкзак с распределением веса и широкими лямками, с множеством удобных карманов не только понравится младшеклассникам, но и позволит существенно облегчить нагрузку на спину и сбережет здоровье. Качественные вещи можно повыбирать в профильных магазинах или на рынках, а заказать потом на тех же маркетплейсах.
«Мы купили первый рюкзак для нашего первоклашки в „Школьнике“, отдали безумные по тем временам 14 тысяч рублей. Он поистрепался и морально устарел уже на следующий год. Сейчас уже несколько лет подряд выбираем определенную фирму на Озоне, потому что уверены в качестве», — сообщил папа пятиклассницы Олег.
Так, стоимость рюкзака в магазинах стартует от полутора тысяч рублей, маркетплейсы предлагают аналогичные минимум на 500 рублей дешевле. В среднем рюкзак обойдется в две-три тысячи рублей: это будет вместительная и качественная модель, на нем можно и с горки прокатиться, и вторая обувь поместится.
Только мерить лично
Очень сложно подобрать на маркетплейсах школьную форму и спортивную одежду с обувью. Для этого потребуется заказать не меньше пяти-шести позиций, подгадать периоды поставок на одну-две примерки и лишь потом купить понравившиеся вещи.
«В нашей школе дресс-код: нас обязали покупать только серые брюки и пиджаки, девочкам — серые школьные платья, их шьют ограниченное количество компаний. Гипотетически можно попробовать заказать их на Вайлдберризе, но мерить и покупать нам все же удобнее в большом магазине. Пусть будет чуть дороже, но точно то, что подойдет», — пояснила мама шестиклассника Алла.
По ее словам, на минимальный комплект школьной формы, состоящий из двух платьев и двух блузок, потребуется не меньше семи тысяч рублей. Стоимость пары брюк с рубашками (серая, синяя, белая) стартует от девяти тысяч рублей. Если заказывать напрямую от производителя, можно сэкономить несколько тысяч рублей, но мало кто готов проходить этот квест через маркетплейсы.
Спортивные костюмы и обувь также можно подобрать в интернете в соответствии с требованиями школы. Так, каждый класс часто выбирает свой цвет футболок для занятий, оптом на весь класс их купить сложно из-за широкого размерного ряда, но многие пользуются «волшебной» ссылочкой для выбора нужного размера.
«В родкомитете находят недорогие хорошие футболки и скидывают нам ссылку. Мы уже заказываем „наш“ размерчик. В результате все детки на физкультуре бегают красивые и одинаковые», — делится лайфхаком мама семиклассника Ирина.
Аналогично родители делятся ссылками на недорогую, но качественную обувь. В магазинах стоимость приличных кроссовок стартует от трех тысяч рублей, современные модели могут стоить 5-7 тысяч рублей. На Озоне, к примеру, можно найти не менее красивые и качественные модели дешевле либо воспользоваться распродажами, а также накопленными баллами. Кроме того, часть дорогих товаров можно приобрести в рассрочку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!