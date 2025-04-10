Мэр Сургута запретил чиновникам публиковать фото с роскошью и алкоголем

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Глава Сургута ужесточил правила поведения чиновников
Глава Сургута ужесточил правила поведения чиновников Фото:

Глава Сургута Максим Слепов подписал постановление об утверждении обновленного кодекса этики для муниципальных служащих, ужесточающего правила поведения как на службе, так и в личной жизни. Документ опубликован на сайте городской администрации.

«Муниципальный служащий обязан воздерживаться от поступков, которые могут дискредитировать его или орган власти», — указано в документе. Согласно новым нормам, чиновникам запрещено размещать в соцсетях фото и видео с демонстрацией роскоши, дорогих автомобилей, а также откровенные снимки и в состоянии алкогольного опьянения. Отдельный раздел посвящен поведению в интернете: запрещено вступать в группы, критикующие власти, и распространять экстремистские материалы.

Чиновники также обязаны уведомлять о попытках подкупа, избегать конфликта интересов и сдавать подарки дороже 3 тыс. рублей. Нарушителям грозят дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения. Также введен дресс-код: внешний вид должен соответствовать «деловому стилю с официальностью и сдержанностью».

Ранее URA.RU писало о скандале, которые разразился в Пыть-Яхе после того, как чиновница выложила откровенное видео в рабочем кабинете. Женщина раскачивалась в кресле на фоне розовых обоев, оголила ногу и потрогала себя за грудь. Из-за общественного резонанса в ситуацию вмешался внутрипол ХМАО и отправил мэрию Пыть-Яха учить этику. Позже Смирнова все же уволилась из администрации.

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Глава Сургута Максим Слепов подписал постановление об утверждении обновленного кодекса этики для муниципальных служащих, ужесточающего правила поведения как на службе, так и в личной жизни. Документ опубликован на сайте городской администрации. «Муниципальный служащий обязан воздерживаться от поступков, которые могут дискредитировать его или орган власти», — указано в документе. Согласно новым нормам, чиновникам запрещено размещать в соцсетях фото и видео с демонстрацией роскоши, дорогих автомобилей, а также откровенные снимки и в состоянии алкогольного опьянения. Отдельный раздел посвящен поведению в интернете: запрещено вступать в группы, критикующие власти, и распространять экстремистские материалы. Чиновники также обязаны уведомлять о попытках подкупа, избегать конфликта интересов и сдавать подарки дороже 3 тыс. рублей. Нарушителям грозят дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения. Также введен дресс-код: внешний вид должен соответствовать «деловому стилю с официальностью и сдержанностью». Ранее URA.RU писало о скандале, которые разразился в Пыть-Яхе после того, как чиновница выложила откровенное видео в рабочем кабинете. Женщина раскачивалась в кресле на фоне розовых обоев, оголила ногу и потрогала себя за грудь. Из-за общественного резонанса в ситуацию вмешался внутрипол ХМАО и отправил мэрию Пыть-Яха учить этику. Позже Смирнова все же уволилась из администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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