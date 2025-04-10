ХМАО накроет сильный ветер и дождь

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В округе ожидается непогода
В округе ожидается непогода Фото:

В городах ХМАО 11 апреля ожидается настоящая непогода — дождь вместе со снегом и сильный ветер. Об этом сообщили в окружном РСЧС Югры.

«Сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя ожидается в Югре. Также ожидается ветер порывами 15-20 м/с», — сказано в сообщении.

При этом, по данным Gismeteo, в Сургуте и Нижневартовске будет +4 градуса днем, ночью от — 3 до +1 градуса. В Ханты-Мансийске ожидается днем +7 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +2 градусов.

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В городах ХМАО 11 апреля ожидается настоящая непогода — дождь вместе со снегом и сильный ветер. Об этом сообщили в окружном РСЧС Югры. «Сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя ожидается в Югре. Также ожидается ветер порывами 15-20 м/с», — сказано в сообщении. При этом, по данным Gismeteo, в Сургуте и Нижневартовске будет +4 градуса днем, ночью от — 3 до +1 градуса. В Ханты-Мансийске ожидается днем +7 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +2 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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