ХМАО накроет сильный ветер и дождь

В округе ожидается непогода
В городах ХМАО 11 апреля ожидается настоящая непогода — дождь вместе со снегом и сильный ветер. Об этом сообщили в окружном РСЧС Югры.
«Сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя ожидается в Югре. Также ожидается ветер порывами 15-20 м/с», — сказано в сообщении.
При этом, по данным Gismeteo, в Сургуте и Нижневартовске будет +4 градуса днем, ночью от — 3 до +1 градуса. В Ханты-Мансийске ожидается днем +7 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +2 градусов.
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