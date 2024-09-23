Врио председателя Седьмого кассационного суда стал Борис Горлач

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Седьмой кассационный суд временно возглавил Борис Горлач Фото:

Временно исполняющим обязанности председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции (дислокация — Челябинск) стал Борис Горлач. Об этом 23 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Осуществление полномочий председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции возложено на Бориса Горлача с 23 сентября 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Он является заместителем председателя суда.

Горлачу в ноябре исполнится 46 лет. Он имеет третий квалификационный класс судьи. Карьеру начал в 2006 году. Должность заместителя председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции он занял в 2019 году.

Место председателя суда стало вакантным после отставки Сергея Минина, чьи полномочия истекают 24 сентября. Он руководил судом с 2018 года. Нового председателя предстоит выбрать комиссии по результатам конкурса. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассматривает жалобы на решения судов регионов УрФО и Пермского края.

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Временно исполняющим обязанности председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции (дислокация — Челябинск) стал Борис Горлач. Об этом 23 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Осуществление полномочий председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции возложено на Бориса Горлача с 23 сентября 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Он является заместителем председателя суда. Горлачу в ноябре исполнится 46 лет. Он имеет третий квалификационный класс судьи. Карьеру начал в 2006 году. Должность заместителя председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции он занял в 2019 году. Место председателя суда стало вакантным после отставки Сергея Минина, чьи полномочия истекают 24 сентября. Он руководил судом с 2018 года. Нового председателя предстоит выбрать комиссии по результатам конкурса. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассматривает жалобы на решения судов регионов УрФО и Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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