Председатель Седьмого кассационного суда в Челябинске Минин ушел в отставку

23 сентября 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Сергей Минин ушел в отставку в возрасте 72 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Седьмого кассационного суда общей юрисдикции с дислокацией в Челябинске Сергей Минин ушел в отставку. Сообщение об этом появилось на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). «ВККС РФ прекратила полномочия Минина Сергея Дмитриевича — судьи, председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции», — говорится в сообщении ВККС. Полномочия Минина на посту председателя истекают 24 сентября. В отставку его отправили на день раньше по его же просьбе. Минин возглавлял Седьмой кассационный суд в Челябинске с 2018 года. На момент назначения имел 39-летний юридический стаж. В должности судьи проработал 22 года. Карьера Минина началась в 1980 году с должности судьи Верх-Исетского районного суда Свердловска (ныне Екатеринбург). В 1982 году перешел на службу в Свердловский областной суд. В девяностые занимал должность заведующего юридической консультации Межреспубликанской коллегии адвокатов. В 2000 году вернулся на госслужбу: работал в должностях начальника ГУ юстиции Свердловской области, начальника Федерального управления министерства юстиции РФ по УрФО. В 2005 году назначен первым заместителем председателя Федерального арбитражного суда Уральского округа на шестилетний срок полномочий, в 2011 году — заместителем председателя в этом суде (в связи с назначением на новый шестилетний срок полномочий и упразднением должности первого заместителя в системе арбитражных судов). В 2014 году Минина перевели на службу в Челябинск на должность председателя областного суда. На посту он должен был отработать шесть лет. Но в 2018 году его назначили председателем Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Данный суд рассматривает жалобы на решения судов регионов УрФО и Пермского края. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Седьмого кассационного суда общей юрисдикции с дислокацией в Челябинске Сергей Минин ушел в отставку. Сообщение об этом появилось на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). «ВККС РФ прекратила полномочия Минина Сергея Дмитриевича — судьи, председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции», — говорится в сообщении ВККС. Полномочия Минина на посту председателя истекают 24 сентября. В отставку его отправили на день раньше по его же просьбе. Минин возглавлял Седьмой кассационный суд в Челябинске с 2018 года. На момент назначения имел 39-летний юридический стаж. В должности судьи проработал 22 года. Карьера Минина началась в 1980 году с должности судьи Верх-Исетского районного суда Свердловска (ныне Екатеринбург). В 1982 году перешел на службу в Свердловский областной суд. В девяностые занимал должность заведующего юридической консультации Межреспубликанской коллегии адвокатов. В 2000 году вернулся на госслужбу: работал в должностях начальника ГУ юстиции Свердловской области, начальника Федерального управления министерства юстиции РФ по УрФО. В 2005 году назначен первым заместителем председателя Федерального арбитражного суда Уральского округа на шестилетний срок полномочий, в 2011 году — заместителем председателя в этом суде (в связи с назначением на новый шестилетний срок полномочий и упразднением должности первого заместителя в системе арбитражных судов). В 2014 году Минина перевели на службу в Челябинск на должность председателя областного суда. На посту он должен был отработать шесть лет. Но в 2018 году его назначили председателем Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Данный суд рассматривает жалобы на решения судов регионов УрФО и Пермского края.