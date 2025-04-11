В Пермском крае подросток с пистолетом напал на девушку

Девушка из Горнозаводска (Пермский край) пожаловалась на подростка, который напал на нее с пистолетом. В паблике «ЧП Пермь» было опубликовано сообщение о том, что ее поймали толпой и начали стрелять в ноги из травматического оружия. URA.RU обратилось в МВД России по Пермскому краю за комментарием.
«В дежурную часть Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу 7 апреля поступило сообщение от местной жительницы 2005 года рождения. Девушка сообщила о совершении в отношении нее противоправных действий. В ходе работы по материалу проверки выяснилось, что у гражданки произошел конфликт с несовершеннолетним. В ходе потасовки подросток использовал пистолет», — подтвердили в полиции.
Предварительно установлено, что оружие является игрушечным. При использовании оно издает хлопки, но не представляет опасности для окружающих. Проверка по материалу продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми двоих подростков-дебоширов отправили в СИЗО на два месяца. Обоим по 17 лет. Они орудовали 7 апреля на улице Фонтанной. Парни в центре города избили нескольких прохожих, повредили автомобили, устроили погром в супермаркете и в целом вели себя неадекватно. Дело квалифицировано по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).
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