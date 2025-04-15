«Не разобрались в деле»: свердловского полицейского обвинили в смерти коллеги. Видео

Полицейского обвинили в гибели коллеги в ДТП на свердловской трассе

15 апреля 2025 в 14:07 Размер текста - 17 +

Жизнь капитана Ирины Крючковой оборвалась в апреле прошлого года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Нижних Сергах Свердловской области смерть капитана уголовного розыска Ирины Крючковой, которая разбилась в ДТП, повесили на ее коллегу — водителя Сергея Илинбаева. Защита считает все обвинения необоснованными. По мнению адвоката Андрея Ватагина, в деле есть ряд пробелов, о которых он рассказал URA.RU. Авария произошла 27 апреля 2024 года на 283 километре Пермского тракта. Служебная машина, в которой находились Крючкова и Илинбаев, ехала с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Силовики двигались на вызов в деревню Контуганово, где поругались инвалид третьей группы и местный житель. Но по пути полицейское авто врезалось в грузовик, Крючкова скончалась на месте происшествия. В уголовном деле только один обвиняемый Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После этого следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Пять месяцев у следствия не было даже подозреваемого. Лишь 9 сентября Илинбаева допросили и посадили на подписку о невыезде. Обвинение ему предъявили через три месяца. Расследование было закончено 21 января текущего года. «Следователи не разобрались в этом деле. Водитель грузовика, который ехал навстречу служебному авто, на опросе не смог внятно объяснить, почему он не притормозил, не перестроился, никак не отреагировал на впереди идущий автомобиль с маячками. Его он точно видел. Он сказал [следователям]: „Я просто ехал“. Оценку его действиям так никто и не дал, всех все устраивает», — сказал Ватагин. Защита провела независимую экспертизу, которая в корне меняет ситуацию с технической точки зрения и отличается геометральною от той, что провели в ходе следствия, добавил адвокат. «Мы просили провести проверку в отношении водителя второго большегруза. Чтобы понять, создавал ли он помеху на дороге. Но следствие в этом отказывает, говоря, что следственный эксперимент может быть опасен. Ведь при таких обстоятельствах произошла авария, в которой погибла сотрудница полиции», — заявил Ватагин. У защиты много вопросов к следствию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам Ватагина, следователи не берут во внимание, что служебная машина ехала с проблесковыми маячками. «Говорят, что вызов был несрочный, поэтому можно было и не спешить. Кроме того, автотехник, который проводил экспертизу, не смог сделать это точно и полно, потому что у него недостаточно вводных данных. Мы говорили [силовикам], давайте дополним, что он смог оценить техническую сторону и дать оценку по совокупности. Но нам отказывали, а потом уже и большие сроки [предварительного расследования] появились», — продолжил защитник. В марте дело начали рассматривать в Нижнесергинским райсуде. Ватагин просил вернуть дело гособвинению, но суд отказал в этом. Потерпевшими в деле признали сожителя Крючковой и ее дочь. Мужчина работал с ней в одном отделе полиции. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отказались от комментариев по теме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижних Сергах Свердловской области смерть капитана уголовного розыска Ирины Крючковой, которая разбилась в ДТП, повесили на ее коллегу — водителя Сергея Илинбаева. Защита считает все обвинения необоснованными. По мнению адвоката Андрея Ватагина, в деле есть ряд пробелов, о которых он рассказал URA.RU. Авария произошла 27 апреля 2024 года на 283 километре Пермского тракта. Служебная машина, в которой находились Крючкова и Илинбаев, ехала с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Силовики двигались на вызов в деревню Контуганово, где поругались инвалид третьей группы и местный житель. Но по пути полицейское авто врезалось в грузовик, Крючкова скончалась на месте происшествия. После этого следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Пять месяцев у следствия не было даже подозреваемого. Лишь 9 сентября Илинбаева допросили и посадили на подписку о невыезде. Обвинение ему предъявили через три месяца. Расследование было закончено 21 января текущего года. «Следователи не разобрались в этом деле. Водитель грузовика, который ехал навстречу служебному авто, на опросе не смог внятно объяснить, почему он не притормозил, не перестроился, никак не отреагировал на впереди идущий автомобиль с маячками. Его он точно видел. Он сказал [следователям]: „Я просто ехал“. Оценку его действиям так никто и не дал, всех все устраивает», — сказал Ватагин. Защита провела независимую экспертизу, которая в корне меняет ситуацию с технической точки зрения и отличается геометральною от той, что провели в ходе следствия, добавил адвокат. «Мы просили провести проверку в отношении водителя второго большегруза. Чтобы понять, создавал ли он помеху на дороге. Но следствие в этом отказывает, говоря, что следственный эксперимент может быть опасен. Ведь при таких обстоятельствах произошла авария, в которой погибла сотрудница полиции», — заявил Ватагин. По словам Ватагина, следователи не берут во внимание, что служебная машина ехала с проблесковыми маячками. «Говорят, что вызов был несрочный, поэтому можно было и не спешить. Кроме того, автотехник, который проводил экспертизу, не смог сделать это точно и полно, потому что у него недостаточно вводных данных. Мы говорили [силовикам], давайте дополним, что он смог оценить техническую сторону и дать оценку по совокупности. Но нам отказывали, а потом уже и большие сроки [предварительного расследования] появились», — продолжил защитник. В марте дело начали рассматривать в Нижнесергинским райсуде. Ватагин просил вернуть дело гособвинению, но суд отказал в этом. Потерпевшими в деле признали сожителя Крючковой и ее дочь. Мужчина работал с ней в одном отделе полиции. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отказались от комментариев по теме.