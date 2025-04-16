«Победа» ввела новый запрет для пассажиров

Авиакомпания Победа просит своих клиентов использовать наушники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиакомпания поясняет, что нововведение направлено на создание тихой атмосферы
Авиакомпания поясняет, что нововведение направлено на создание тихой атмосферы Фото:

Авиакомпания «Победа» установила новый запрет для клиентов. Перевозчик просит использовать наушники при просмотре видео и прослушивании аудиоконтента, сообщает авиакомпания.

«Победа ввела новое правило и настоятельно просит каждого клиента использовать наушники для просмотра аудио- и видеоконтента», — говорится на официальной странице авиакомпании в социальной сети. Это нововведение направлено на создание комфортной атмосферы во время полёта.

В отличие от «Победы», большинство российских авиакомпаний не вводят подобных запретов. Они ограничиваются общими рекомендациями соблюдать тишину и не мешать другим пассажирам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания «Победа» установила новый запрет для клиентов. Перевозчик просит использовать наушники при просмотре видео и прослушивании аудиоконтента, сообщает авиакомпания. «Победа ввела новое правило и настоятельно просит каждого клиента использовать наушники для просмотра аудио- и видеоконтента», — говорится на официальной странице авиакомпании в социальной сети. Это нововведение направлено на создание комфортной атмосферы во время полёта. В отличие от «Победы», большинство российских авиакомпаний не вводят подобных запретов. Они ограничиваются общими рекомендациями соблюдать тишину и не мешать другим пассажирам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...