«Победа» ввела новый запрет для пассажиров

Авиакомпания «Победа» установила новый запрет для клиентов. Перевозчик просит использовать наушники при просмотре видео и прослушивании аудиоконтента, сообщает авиакомпания.
«Победа ввела новое правило и настоятельно просит каждого клиента использовать наушники для просмотра аудио- и видеоконтента», — говорится на официальной странице авиакомпании в социальной сети. Это нововведение направлено на создание комфортной атмосферы во время полёта.
В отличие от «Победы», большинство российских авиакомпаний не вводят подобных запретов. Они ограничиваются общими рекомендациями соблюдать тишину и не мешать другим пассажирам.
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