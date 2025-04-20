Челябинский губернатор Текслер направит средства на памятники в Курской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил направить региональные бюджетные средства на реконструкцию памятников советским войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
«Дополнительные средства будут направлены на помощь Курской области в ремонте мест захоронений и памятников советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Такое решение принял Текслер в ответ на обращение руководства Курской области, на территории приграничного региона захоронено 677 южноуральцев», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
Соответствующие изменения в областной бюджет на 2025 год внесены на рассмотрение в региональное законодательное собрание. Дополнительные средства Текслер также предлагает направить на реконструкцию Челябинского государственного цирка и на продолжение соцпроекта «Челябинская область — большая семья».
Поправки в проект бюджета Челябинской области на 2025-2027 годы, внесенные ранее Текслером, позволили увеличить финансирование по семи госпрограммам. В их числе в сферах строительства и ЖКХ.
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