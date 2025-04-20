20 апреля 2025

Челябинский губернатор Текслер направит средства на памятники в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Сохранение памяти о погибших в Курской области является делом чести, отметил Текслер
Сохранение памяти о погибших в Курской области является делом чести, отметил Текслер Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил направить региональные бюджетные средства на реконструкцию памятников советским войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Дополнительные средства будут направлены на помощь Курской области в ремонте мест захоронений и памятников советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Такое решение принял Текслер в ответ на обращение руководства Курской области, на территории приграничного региона захоронено 677 южноуральцев», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.

Соответствующие изменения в областной бюджет на 2025 год внесены на рассмотрение в региональное законодательное собрание. Дополнительные средства Текслер также предлагает направить на реконструкцию Челябинского государственного цирка и на продолжение соцпроекта «Челябинская область — большая семья».

Поправки в проект бюджета Челябинской области на 2025-2027 годы, внесенные ранее Текслером, позволили увеличить финансирование по семи госпрограммам. В их числе в сферах строительства и ЖКХ.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил направить региональные бюджетные средства на реконструкцию памятников советским войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. «Дополнительные средства будут направлены на помощь Курской области в ремонте мест захоронений и памятников советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Такое решение принял Текслер в ответ на обращение руководства Курской области, на территории приграничного региона захоронено 677 южноуральцев», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Соответствующие изменения в областной бюджет на 2025 год внесены на рассмотрение в региональное законодательное собрание. Дополнительные средства Текслер также предлагает направить на реконструкцию Челябинского государственного цирка и на продолжение соцпроекта «Челябинская область — большая семья». Поправки в проект бюджета Челябинской области на 2025-2027 годы, внесенные ранее Текслером, позволили увеличить финансирование по семи госпрограммам. В их числе в сферах строительства и ЖКХ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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