В прокуратуре Пермского края назначили нового начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью. Речь об Антоне Демидове.
«Назначение состоялось 18 апреля. Службу в органах прокуратуры он начал с 2003 года», — подтвердили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Известно, что ранее Антон Демидов работал следователем в прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, в прокуратуре Ленинского района, затем перешел в краевую прокуратуру. А после — был прокурором Орджоникидзевского района Перми.
Его предшественником на новом посту был Виталий Ильенков, который теперь возглавляет отдел кадров краевой прокуратуры. До него эту должность занимал Николай Тройнич, который вышел на пенсию.
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