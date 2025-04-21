21 апреля 2025

В прокуратуре Пермского края назначили нового начальника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Назначение состоялось 18 апреля
Назначение состоялось 18 апреля Фото:

В прокуратуре Пермского края назначили нового начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью. Речь об Антоне Демидове.

«Назначение состоялось 18 апреля. Службу в органах прокуратуры он начал с 2003 года», — подтвердили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Известно, что ранее Антон Демидов работал следователем в прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, в прокуратуре Ленинского района, затем перешел в краевую прокуратуру. А после — был прокурором Орджоникидзевского района Перми.

Его предшественником на новом посту был Виталий Ильенков, который теперь возглавляет отдел кадров краевой прокуратуры. До него эту должность занимал Николай Тройнич, который вышел на пенсию. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В прокуратуре Пермского края назначили нового начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью. Речь об Антоне Демидове. «Назначение состоялось 18 апреля. Службу в органах прокуратуры он начал с 2003 года», — подтвердили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Известно, что ранее Антон Демидов работал следователем в прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, в прокуратуре Ленинского района, затем перешел в краевую прокуратуру. А после — был прокурором Орджоникидзевского района Перми. Его предшественником на новом посту был Виталий Ильенков, который теперь возглавляет отдел кадров краевой прокуратуры. До него эту должность занимал Николай Тройнич, который вышел на пенсию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...