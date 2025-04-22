Shot: в школе Кабардино-Балкарии произошла поножовщина

В городе Прохладный Кабардино-Балкарии произошла драка между школьниками, которая закончилась ножевым ранением: 14-летний ученик школы №102 ударил ножом 17-летнего юношу, заступившегося за свою сестру. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Брат ударил кастетом по голове обидчика сестры и повалил на землю. Женя достал из кармана нож и пырнул парня в грудь», — говорится в сообщении. По данным источника, конфликт начался из-за того, что Женя регулярно приставал к своей однокласснице Ангелине. Девочка пожаловалась брату, который пришел к школе разобраться в ситуации. В ходе разговора между молодыми людьми возникла ссора. После этого брат школьницы выхватил у Жени нож и дважды ударил его по ноге.
Оба участника конфликта были доставлены в больницу: у одного диагностированы ножевые ранения ноги и травма затылка, второй находится в реанимации с проникающим ранением груди. По информации источника, подростки не состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего уточняются.
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