Shot: в школе Кабардино-Балкарии произошла поножовщина

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Школьник ударил ножом подростка, который заступился за свою сестру
Школьник ударил ножом подростка, который заступился за свою сестру Фото:

В городе Прохладный Кабардино-Балкарии произошла драка между школьниками, которая закончилась ножевым ранением: 14-летний ученик школы №102 ударил ножом 17-летнего юношу, заступившегося за свою сестру. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Брат ударил кастетом по голове обидчика сестры и повалил на землю. Женя достал из кармана нож и пырнул парня в грудь», — говорится в сообщении. По данным источника, конфликт начался из-за того, что Женя регулярно приставал к своей однокласснице Ангелине. Девочка пожаловалась брату, который пришел к школе разобраться в ситуации. В ходе разговора между молодыми людьми возникла ссора. После этого брат школьницы выхватил у Жени нож и дважды ударил его по ноге.

Оба участника конфликта были доставлены в больницу: у одного диагностированы ножевые ранения ноги и травма затылка, второй находится в реанимации с проникающим ранением груди. По информации источника, подростки не состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего уточняются.

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В городе Прохладный Кабардино-Балкарии произошла драка между школьниками, которая закончилась ножевым ранением: 14-летний ученик школы №102 ударил ножом 17-летнего юношу, заступившегося за свою сестру. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Брат ударил кастетом по голове обидчика сестры и повалил на землю. Женя достал из кармана нож и пырнул парня в грудь», — говорится в сообщении. По данным источника, конфликт начался из-за того, что Женя регулярно приставал к своей однокласснице Ангелине. Девочка пожаловалась брату, который пришел к школе разобраться в ситуации. В ходе разговора между молодыми людьми возникла ссора. После этого брат школьницы выхватил у Жени нож и дважды ударил его по ноге. Оба участника конфликта были доставлены в больницу: у одного диагностированы ножевые ранения ноги и травма затылка, второй находится в реанимации с проникающим ранением груди. По информации источника, подростки не состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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