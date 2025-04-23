Тысячи американцев эвакуируются из-за лесных пожаров в Нью-Джерси. Видео

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В Нью-Джерси огонь охватил площадь 1,3 тысячи гектаров
В Нью-Джерси огонь охватил площадь 1,3 тысячи гектаров Фото:

В штате Нью-Джерси из-за лесного пожара было эвакуировано три тысячи жителей из округа Оушн. По данным местной пожарной службы, огонь распространился на площадь около 1,3 тысячи гектаров и угрожает почти полутора тысячам строений.

«Огонь угрожает 1,3 тысячи строений. Власти эвакуировали 3 тысячи жителей округа Оушн», — говорится в сообщении. Представители ведомства уточнили, что на данный момент пожар удалось локализовать лишь на 5%. Причины возгорания пока установить не удалось, расследование продолжается. По информации Национальной метеорологической службы, распространению огня способствовали засушливые погодные условия и порывы ветра, достигающие 25 миль в час.

Независимый репортер газеты The New York Times Шломо Шорр на своей странице в соцсети Х сообщил, что в настоящее время огонь бушует в районе управления дикой природой Greenwood Forest в городке Барнегат. Пожар распространился на площадь около 1500 акров (примерно 607 гектаров). Экстренные службы предпринимают все меры для ликвидации возгорания, жителей временно эвакуировали.

В числе дополнительных мер по обеспечению безопасности населения, для жителей поселка Лейси, которым необходимо временное убежище, был организован пункт временного размещения на базе средней школы Манчестер Тауншип. О пострадавших в результате пожара на данный момент не сообщается. Власти подчеркивают, что ситуация остается напряженной из-за продолжающейся засухи в регионе.

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В штате Нью-Джерси из-за лесного пожара было эвакуировано три тысячи жителей из округа Оушн. По данным местной пожарной службы, огонь распространился на площадь около 1,3 тысячи гектаров и угрожает почти полутора тысячам строений. «Огонь угрожает 1,3 тысячи строений. Власти эвакуировали 3 тысячи жителей округа Оушн», — говорится в сообщении. Представители ведомства уточнили, что на данный момент пожар удалось локализовать лишь на 5%. Причины возгорания пока установить не удалось, расследование продолжается. По информации Национальной метеорологической службы, распространению огня способствовали засушливые погодные условия и порывы ветра, достигающие 25 миль в час. Независимый репортер газеты The New York Times Шломо Шорр на своей странице в соцсети Х сообщил, что в настоящее время огонь бушует в районе управления дикой природой Greenwood Forest в городке Барнегат. Пожар распространился на площадь около 1500 акров (примерно 607 гектаров). Экстренные службы предпринимают все меры для ликвидации возгорания, жителей временно эвакуировали. В числе дополнительных мер по обеспечению безопасности населения, для жителей поселка Лейси, которым необходимо временное убежище, был организован пункт временного размещения на базе средней школы Манчестер Тауншип. О пострадавших в результате пожара на данный момент не сообщается. Власти подчеркивают, что ситуация остается напряженной из-за продолжающейся засухи в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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