Совет директоров крупнейшего пермского завода обновился

Состоялось общее собрание акционеров АО «НПО „Искра“», участники которого избрали новый состав совета директоров общества. Орган управления компанией покинули представители ГК «Роскосмос» и АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК).
«В новый состав совета вновь вошел директор предприятия Сергей Юрасов. А также Андрей Горяев, Сергей Карпович, Борис Обносов, Анна Овсянникова, Владимир Сорокин, Вадим Хромов», — сказано на сайте предприятия.
НПО «Искра» выпускает продукцию для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также ракетно-космической отрасли. В 2024 году URA.RU сообщало о том, что ПАО «Научно-производственное объединение „Искра“» вошло в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Ранее предприятие входило в госкорпорацию «Роскосмос».
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