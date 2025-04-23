Совет директоров крупнейшего пермского завода обновился

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Орган управления компанией покинули представители ГК «Роскосмос» и АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК)
Орган управления компанией покинули представители ГК «Роскосмос» и АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК) Фото:

Состоялось общее собрание акционеров АО «НПО „Искра“», участники которого избрали новый состав совета директоров общества. Орган управления компанией покинули представители ГК «Роскосмос» и АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК).

«В новый состав совета вновь вошел директор предприятия Сергей Юрасов. А также Андрей Горяев, Сергей Карпович, Борис Обносов, Анна Овсянникова, Владимир Сорокин,  Вадим Хромов», — сказано на сайте предприятия. 

НПО «Искра» выпускает продукцию для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также ракетно-космической отрасли. В 2024 году URA.RU сообщало о том, что ПАО «Научно-производственное объединение „Искра“» вошло в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Ранее предприятие входило в госкорпорацию «Роскосмос».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Состоялось общее собрание акционеров АО «НПО „Искра“», участники которого избрали новый состав совета директоров общества. Орган управления компанией покинули представители ГК «Роскосмос» и АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК). «В новый состав совета вновь вошел директор предприятия Сергей Юрасов. А также Андрей Горяев, Сергей Карпович, Борис Обносов, Анна Овсянникова, Владимир Сорокин,  Вадим Хромов», — сказано на сайте предприятия.  НПО «Искра» выпускает продукцию для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также ракетно-космической отрасли. В 2024 году URA.RU сообщало о том, что ПАО «Научно-производственное объединение „Искра“» вошло в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Ранее предприятие входило в госкорпорацию «Роскосмос».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...