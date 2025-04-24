Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине

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В небо подняты дежурные истребители, ПВО приведена в повышенную готовность
В небо подняты дежурные истребители, ПВО приведена в повышенную готовность Фото:

Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование ВС Польши. Отмечается, что данные меры предприняты для обеспечения безопасности на граничащих с «уязвимыми районами» территориях.

«Началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — передает оперативное командование в соцсети X. В частности, в небо подняты дежурные пары истребителей, также в состояние повышенной готовности приведены наземные системы ПВО. 

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Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование ВС Польши. Отмечается, что данные меры предприняты для обеспечения безопасности на граничащих с «уязвимыми районами» территориях. «Началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — передает оперативное командование в соцсети X. В частности, в небо подняты дежурные пары истребителей, также в состояние повышенной готовности приведены наземные системы ПВО. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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