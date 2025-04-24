Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование ВС Польши. Отмечается, что данные меры предприняты для обеспечения безопасности на граничащих с «уязвимыми районами» территориях.
«Началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — передает оперативное командование в соцсети X. В частности, в небо подняты дежурные пары истребителей, также в состояние повышенной готовности приведены наземные системы ПВО.
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