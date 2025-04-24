24 апреля 2025

Челябинские предприятия презентовали роботов для МЧС. Видео

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Внедрение роботов поможет выполнять опасные задачи (архивное фото)
Внедрение роботов поможет выполнять опасные задачи (архивное фото) Фото:

Автоматизированные гусеничные системы для разминирования, тяжелую платформу для тушения пожаров, а также удаленную систему управления представили в Челябинске. Роботизированные разработки, которые могут применяться в работе МЧС, презентовали заместителю министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Роману Курынину.

«Беспилотные системы расширяют наши возможности. На совещании мы обсудили различные варианты развития, в первую очередь — роботоразминирование. Я уверен, что совместно нам удастся разработать современные стандарты, позволяющие обеспечить МЧС России самую эффективную работу в ЧС», — отметил заместитель главы чрезвычайного ведомства.

Курынин акцентировал внимание на бронетехнике. Он предложил унифицировать парк машин с теми образцами, которые формирует Министерство обороны. Замглавы добавил, что челябинские производители удивили своими разработками. Курынин пообещал учитывать полученную в ходе визита в регион информацию в формировании технического задания.

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Автоматизированные гусеничные системы для разминирования, тяжелую платформу для тушения пожаров, а также удаленную систему управления представили в Челябинске. Роботизированные разработки, которые могут применяться в работе МЧС, презентовали заместителю министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Роману Курынину. «Беспилотные системы расширяют наши возможности. На совещании мы обсудили различные варианты развития, в первую очередь — роботоразминирование. Я уверен, что совместно нам удастся разработать современные стандарты, позволяющие обеспечить МЧС России самую эффективную работу в ЧС», — отметил заместитель главы чрезвычайного ведомства. Курынин акцентировал внимание на бронетехнике. Он предложил унифицировать парк машин с теми образцами, которые формирует Министерство обороны. Замглавы добавил, что челябинские производители удивили своими разработками. Курынин пообещал учитывать полученную в ходе визита в регион информацию в формировании технического задания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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