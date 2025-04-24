В Кургане интересно: жители смогут прикоснуться к подвигу Великой Победы

В курганском областном доме народного творчества 30 апреля открывается фото-выставка «Ожившие герои Победы». Экспозиция призвана рассказать о Великой Отечественной войне через личные истории и показать, как люди сохраняли человечность в самых тяжелых условиях. Об этом сообщает группа дома народного творчества в соцсети «ВКонтакте».
«В экспозиции будет представлено шесть фото-блоков: „Семья и дети“, „Религия“, „Милосердие“, „Творчество и искусство“, „Профессии“ и „Письма с фронта“. Главными героями выставки станут простые люди, которые делятся со зрителем своей болью и радостью, страхами и надеждами. Их истории вдохновляют и трогают до глубины души», — пишет группа.
Кроме того, в рамках выставки запланирована культурно-просветительская программа: посетителей ждут тематические экскурсии, кинопоказы и мастер-классы, направленные на сохранение памяти о событиях военных лет и воспитание уважения к истории своего народа. Экспозиция будет работать ежедневно до 15 августа, посетить ее можно бесплатно по улице Гоголя 30, с 10 до 18 часов.
Ранее в Кургане уже стартовали мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы: жители города могут бесплатно посетить экскурсии по парку Победы и ознакомиться с историей региона в годы Великой Отечественной войны. Мемориальные объекты и городские пространства украшаются тематической символикой, а культурные учреждения организуют просветительские проекты для сохранения памяти о подвиге народа.
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