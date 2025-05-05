В Кургане впервые состоится открытие роллер-сезона

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Мероприятие пройдет на Троицкой площади
Мероприятие пройдет на Троицкой площади Фото:

В Кургане впервые состоится официальное открытие роллер-сезона, на которое приглашаются гости из разных городов. Об этом сообщает telegram-канал «Роллеры Кургана».

Мероприятие пройдет на Троицкой площади 10 мая в 14:00. «Вас ждут конкурсы с приятными призами, мастер-класс по визард-скейтингу от Виталия Бондаренко, потрясающая покатушка с идеальным асфальтом и афтепати со вкусняшками», — пишут в tg-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области на озере Орлово 10 мая состоится рыбацкий турнир. Участники должны заранее пройти регистрацию.

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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

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В Кургане впервые состоится официальное открытие роллер-сезона, на которое приглашаются гости из разных городов. Об этом сообщает telegram-канал «Роллеры Кургана». Мероприятие пройдет на Троицкой площади 10 мая в 14:00. «Вас ждут конкурсы с приятными призами, мастер-класс по визард-скейтингу от Виталия Бондаренко, потрясающая покатушка с идеальным асфальтом и афтепати со вкусняшками», — пишут в tg-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области на озере Орлово 10 мая состоится рыбацкий турнир. Участники должны заранее пройти регистрацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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