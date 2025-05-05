В Кургане впервые состоится открытие роллер-сезона

Мероприятие пройдет на Троицкой площади
В Кургане впервые состоится официальное открытие роллер-сезона, на которое приглашаются гости из разных городов. Об этом сообщает telegram-канал «Роллеры Кургана».
Мероприятие пройдет на Троицкой площади 10 мая в 14:00. «Вас ждут конкурсы с приятными призами, мастер-класс по визард-скейтингу от Виталия Бондаренко, потрясающая покатушка с идеальным асфальтом и афтепати со вкусняшками», — пишут в tg-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области на озере Орлово 10 мая состоится рыбацкий турнир. Участники должны заранее пройти регистрацию.
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