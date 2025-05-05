Для заводчан пермского завода «Курганприбора» устроили тимбилдинг с Губерниевым. Фото

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Чемпионат России по легкой атлетике. Челябинск, легкая атлетика, бег
Заводчане пермского филиала «Курганприбора» поучаствовали в легкоатлетической эстафете Фото:

Работники пермского филиала завода «ЗиД», принадлежащему оборонному предприятию «Курганприбор», приняли участие в легкоатлетической эстафете в честь Первомая. Об этом сообщил сенатор РФ Сергей Муратов. Мероприятие, направленное на сплочение коллектива, проводилось известным телеведущим и комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Руководство этого предприятия прикладывает все усилия для того, чтобы возродить здоровую обстановку внутри коллектива. Как раз одно из таких мероприятий прошло в День Весны и Труда. Команда филиала „ЗиД“ в Перми приняла участие в юбилейной 95-й легкоатлетической эстафете на приз газеты „Звезда“», — написал Муратов.

В мероприятии участвовали более 170 команд. Заводчане пермского филиала заняли 12 место из 24 стартовавших команд. Политик отметил, что считает это отличным результатом и его «переполняет чувство гордости за то, что я выходец с этого завода».

Также Муратов добавил, что у «Курганприбора» всегда было в приоритете развитие промышленного потенциала предприятия, здоровая атмосфера внутри коллектива и социальная жизнь на заводе. До того как «ЗиД» был выкуплен курганским предприятием пермский завод десятки лет был в банкротном состоянии.

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Работники пермского филиала завода «ЗиД», принадлежащему оборонному предприятию «Курганприбор», приняли участие в легкоатлетической эстафете в честь Первомая. Об этом сообщил сенатор РФ Сергей Муратов. Мероприятие, направленное на сплочение коллектива, проводилось известным телеведущим и комментатором Дмитрием Губерниевым. «Руководство этого предприятия прикладывает все усилия для того, чтобы возродить здоровую обстановку внутри коллектива. Как раз одно из таких мероприятий прошло в День Весны и Труда. Команда филиала „ЗиД“ в Перми приняла участие в юбилейной 95-й легкоатлетической эстафете на приз газеты „Звезда“», — написал Муратов. В мероприятии участвовали более 170 команд. Заводчане пермского филиала заняли 12 место из 24 стартовавших команд. Политик отметил, что считает это отличным результатом и его «переполняет чувство гордости за то, что я выходец с этого завода». Также Муратов добавил, что у «Курганприбора» всегда было в приоритете развитие промышленного потенциала предприятия, здоровая атмосфера внутри коллектива и социальная жизнь на заводе. До того как «ЗиД» был выкуплен курганским предприятием пермский завод десятки лет был в банкротном состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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