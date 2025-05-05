Работники пермского филиала завода «ЗиД», принадлежащему оборонному предприятию «Курганприбор», приняли участие в легкоатлетической эстафете в честь Первомая. Об этом сообщил сенатор РФ Сергей Муратов. Мероприятие, направленное на сплочение коллектива, проводилось известным телеведущим и комментатором Дмитрием Губерниевым.
«Руководство этого предприятия прикладывает все усилия для того, чтобы возродить здоровую обстановку внутри коллектива. Как раз одно из таких мероприятий прошло в День Весны и Труда. Команда филиала „ЗиД“ в Перми приняла участие в юбилейной 95-й легкоатлетической эстафете на приз газеты „Звезда“», — написал Муратов.
В мероприятии участвовали более 170 команд. Заводчане пермского филиала заняли 12 место из 24 стартовавших команд. Политик отметил, что считает это отличным результатом и его «переполняет чувство гордости за то, что я выходец с этого завода».
Также Муратов добавил, что у «Курганприбора» всегда было в приоритете развитие промышленного потенциала предприятия, здоровая атмосфера внутри коллектива и социальная жизнь на заводе. До того как «ЗиД» был выкуплен курганским предприятием пермский завод десятки лет был в банкротном состоянии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.