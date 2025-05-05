Для заводчан пермского завода «Курганприбора» устроили тимбилдинг с Губерниевым. Фото

05 мая 2025 в 18:33 Размер текста - 17 +

Заводчане пермского филиала «Курганприбора» поучаствовали в легкоатлетической эстафете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работники пермского филиала завода «ЗиД», принадлежащему оборонному предприятию «Курганприбор», приняли участие в легкоатлетической эстафете в честь Первомая. Об этом сообщил сенатор РФ Сергей Муратов. Мероприятие, направленное на сплочение коллектива, проводилось известным телеведущим и комментатором Дмитрием Губерниевым. «Руководство этого предприятия прикладывает все усилия для того, чтобы возродить здоровую обстановку внутри коллектива. Как раз одно из таких мероприятий прошло в День Весны и Труда. Команда филиала „ЗиД“ в Перми приняла участие в юбилейной 95-й легкоатлетической эстафете на приз газеты „Звезда“», — написал Муратов. В мероприятии участвовали более 170 команд. Заводчане пермского филиала заняли 12 место из 24 стартовавших команд. Политик отметил, что считает это отличным результатом и его «переполняет чувство гордости за то, что я выходец с этого завода». Также Муратов добавил, что у «Курганприбора» всегда было в приоритете развитие промышленного потенциала предприятия, здоровая атмосфера внутри коллектива и социальная жизнь на заводе. До того как «ЗиД» был выкуплен курганским предприятием пермский завод десятки лет был в банкротном состоянии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работники пермского филиала завода «ЗиД», принадлежащему оборонному предприятию «Курганприбор», приняли участие в легкоатлетической эстафете в честь Первомая. Об этом сообщил сенатор РФ Сергей Муратов. Мероприятие, направленное на сплочение коллектива, проводилось известным телеведущим и комментатором Дмитрием Губерниевым. «Руководство этого предприятия прикладывает все усилия для того, чтобы возродить здоровую обстановку внутри коллектива. Как раз одно из таких мероприятий прошло в День Весны и Труда. Команда филиала „ЗиД“ в Перми приняла участие в юбилейной 95-й легкоатлетической эстафете на приз газеты „Звезда“», — написал Муратов. В мероприятии участвовали более 170 команд. Заводчане пермского филиала заняли 12 место из 24 стартовавших команд. Политик отметил, что считает это отличным результатом и его «переполняет чувство гордости за то, что я выходец с этого завода». Также Муратов добавил, что у «Курганприбора» всегда было в приоритете развитие промышленного потенциала предприятия, здоровая атмосфера внутри коллектива и социальная жизнь на заводе. До того как «ЗиД» был выкуплен курганским предприятием пермский завод десятки лет был в банкротном состоянии.