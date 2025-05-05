Во Владимирской области прогремел взрыв в котельной

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Газовоздушная смесь взорвалась в котельной в Коврове во Владимирской области
Газовоздушная смесь взорвалась в котельной в Коврове во Владимирской области Фото:

Взрыв газовоздушной смеси произошел в котельной в Коврове Владимирской области из-за нарушения технологического процесса, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Произошел взрыв газовоздушной смеси вследствие нарушения технологического процесса (розжиг газовой горелки газового котла) без последующего горения, пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС. Администрация Коврова уточнила в соцсети «ВКонтакте», что инцидент произошел в котельной ООО «Владимиртеплогаз» на улице Блинова при запуске котла.

Поврежден один из трех котлов, остекление котельной и стена трубы. В результате семь улиц остались без горячей воды. Прокуратура Владимирской области начала проверку, чтобы оценить соблюдение эксплуатирующей организацией требований пожарной безопасности и эксплуатации опасного объекта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в telegram-канале ведомства. 

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Взрыв газовоздушной смеси произошел в котельной в Коврове Владимирской области из-за нарушения технологического процесса, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Произошел взрыв газовоздушной смеси вследствие нарушения технологического процесса (розжиг газовой горелки газового котла) без последующего горения, пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС. Администрация Коврова уточнила в соцсети «ВКонтакте», что инцидент произошел в котельной ООО «Владимиртеплогаз» на улице Блинова при запуске котла. Поврежден один из трех котлов, остекление котельной и стена трубы. В результате семь улиц остались без горячей воды. Прокуратура Владимирской области начала проверку, чтобы оценить соблюдение эксплуатирующей организацией требований пожарной безопасности и эксплуатации опасного объекта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в telegram-канале ведомства. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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