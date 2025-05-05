Петунии, сальвии, цинерарии и кохии: Курган украсят тысячами цветов. Фото

Курган украшают цветами
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В Горсаду высадили новые цветы (архивное фото)
В Горсаду высадили новые цветы (архивное фото) Фото:

В Кургане стартовали работы по высадке более 81 тысячи корней цветов на общественных территориях города. Цветочной рассадой (петунии, сальвии, цинерарии тагетесы, кохии) будут украшены клумбы и вазоны во многих знаковых местах. Особое внимание уделяется подготовке общественных пространств к празднованию Дня Победы, к которому часть работ уже завершена. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана.

«Накануне Дня Победы на некоторых общественных территориях работы по высадке цветов уже начались. Цветы высадили в Городском саду у памятника основателю зауральской промышленности Сергею Балакшину, в сквере Фестивальный возле памятника молодым родителям. Всего на территории Горсада будет высажено более 24,5 тысяч корней цветов», — пишет ведомство.

Помимо этого, цветочные композиции появятся на Аллее Славы, у Мемориального ансамбля воинам-курганцам по улице Пушкина. Также на клумбах у памятников воинам, погибшим в локальных конфликтах, и в сквере в честь 70-летия Великой Отечественной войны.

К 1 июня планируется завершить посадку цветов на остальных 27 городских клумбах, а также расставить 300 вазонов с рассадой на основных улицах. Подрядные организации будут обеспечивать полный уход за зелеными насаждениями: их полив, прополку и последующую уборку после окончания сезона цветения.

Ранее в Кургане уже начались работы по благоустройству памятников и мемориальных объектов к 80-летию Победы: проведены субботники на 29 памятных местах, а к подготовке подключились школьники, педагоги и городские предприятия. В этом году город получил статус «Города трудовой доблести» и завершил вручение юбилейных медалей ветеранам. Также к празднику украшаются улицы, проходят концерты и планируется праздничный салют.

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В Кургане стартовали работы по высадке более 81 тысячи корней цветов на общественных территориях города. Цветочной рассадой (петунии, сальвии, цинерарии тагетесы, кохии) будут украшены клумбы и вазоны во многих знаковых местах. Особое внимание уделяется подготовке общественных пространств к празднованию Дня Победы, к которому часть работ уже завершена. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана. «Накануне Дня Победы на некоторых общественных территориях работы по высадке цветов уже начались. Цветы высадили в Городском саду у памятника основателю зауральской промышленности Сергею Балакшину, в сквере Фестивальный возле памятника молодым родителям. Всего на территории Горсада будет высажено более 24,5 тысяч корней цветов», — пишет ведомство. Помимо этого, цветочные композиции появятся на Аллее Славы, у Мемориального ансамбля воинам-курганцам по улице Пушкина. Также на клумбах у памятников воинам, погибшим в локальных конфликтах, и в сквере в честь 70-летия Великой Отечественной войны. К 1 июня планируется завершить посадку цветов на остальных 27 городских клумбах, а также расставить 300 вазонов с рассадой на основных улицах. Подрядные организации будут обеспечивать полный уход за зелеными насаждениями: их полив, прополку и последующую уборку после окончания сезона цветения. Ранее в Кургане уже начались работы по благоустройству памятников и мемориальных объектов к 80-летию Победы: проведены субботники на 29 памятных местах, а к подготовке подключились школьники, педагоги и городские предприятия. В этом году город получил статус «Города трудовой доблести» и завершил вручение юбилейных медалей ветеранам. Также к празднику украшаются улицы, проходят концерты и планируется праздничный салют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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