Посольство РФ в Пакистане призвало россиян воздерживаться от поездок в страну

Посольство России в Пакистане призвало граждан воздержаться от поездок в страну. Это связано с обострением отношений между Пакистаном и Индией.
«Рекомендовали бы гражданам России временно воздержаться от посещения Пакистана», — говорится в сообщении telegram-канала посольства. Там добавили, что такая рекомендация будет сохранятся до стабилизации ситуации.
МИД Индии потребовал от граждан Пакистана покинуть страну в течение 72 часов и приостановил оформление новых виз для них на неопределенный срок. Все ранее выданные визы будут аннулированы с 27 апреля 2025 года, за исключением медицинских виз, срок которых продлен до 29 апреля. В то же время, 24 апреля пакистанские военные открыли огонь по индийским пограничным постам, однако никто не пострадал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.