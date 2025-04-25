Посольство РФ в Пакистане призвало россиян воздерживаться от поездок в страну

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В посольстве порекомендовали не посещать Пакистан до стабилизации ситуации
В посольстве порекомендовали не посещать Пакистан до стабилизации ситуации Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Посольство России в Пакистане призвало граждан воздержаться от поездок в страну. Это связано с обострением отношений между Пакистаном и Индией.

«Рекомендовали бы гражданам России временно воздержаться от посещения Пакистана», — говорится в сообщении telegram-канала посольства. Там добавили, что такая рекомендация будет сохранятся до стабилизации ситуации.

МИД Индии потребовал от граждан Пакистана покинуть страну в течение 72 часов и приостановил оформление новых виз для них на неопределенный срок. Все ранее выданные визы будут аннулированы с 27 апреля 2025 года, за исключением медицинских виз, срок которых продлен до 29 апреля. В то же время, 24 апреля пакистанские военные открыли огонь по индийским пограничным постам, однако никто не пострадал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посольство России в Пакистане призвало граждан воздержаться от поездок в страну. Это связано с обострением отношений между Пакистаном и Индией. «Рекомендовали бы гражданам России временно воздержаться от посещения Пакистана», — говорится в сообщении telegram-канала посольства. Там добавили, что такая рекомендация будет сохранятся до стабилизации ситуации. МИД Индии потребовал от граждан Пакистана покинуть страну в течение 72 часов и приостановил оформление новых виз для них на неопределенный срок. Все ранее выданные визы будут аннулированы с 27 апреля 2025 года, за исключением медицинских виз, срок которых продлен до 29 апреля. В то же время, 24 апреля пакистанские военные открыли огонь по индийским пограничным постам, однако никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...