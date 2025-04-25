Пакистан обстрелял пограничные посты Индии

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Посты Индии подверглись обстрелу со стороны Пакистана
Посты Индии подверглись обстрелу со стороны Пакистана Фото:
новость из сюжета
Конфликт Индии и Пакистана

В четверг, 24 апреля, вечером пакистанские военные открыли огонь из стрелкового оружия по индийским пограничным постам. В результате инцидента никто не пострадал, подтвердили в индийской армии. Об этом сообщает телеканал NDTV.

«Прошлой ночью были инциденты со стрельбой из стрелкового оружия в некоторых местах вдоль линии контроля, инициированные Пакистаном. На стрельбу был дан эффективный ответ. Перестрелка произошла через несколько дней после того, как террористическое нападение на туристов в Пахалгаме в Джамму и Кашмире вызвало новый кризис между двумя соседями.», — сообщает СМИ. 

Было отмечено, что сотрудники сил безопасности дали своевременный и результативный ответ на действия пакистанских военных, при этом, по их словам, обошлось без пострадавших. Индия и Пакистан оказались на пороге нового силового противостояния. Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на мнения экспертов и представителей пакистанских властей. Обострение ситуации между двумя государствами вызвано недавним нападением в городе Пахалгам, расположенном на территории Джамму и Кашмир.

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В четверг, 24 апреля, вечером пакистанские военные открыли огонь из стрелкового оружия по индийским пограничным постам. В результате инцидента никто не пострадал, подтвердили в индийской армии. Об этом сообщает телеканал NDTV. «Прошлой ночью были инциденты со стрельбой из стрелкового оружия в некоторых местах вдоль линии контроля, инициированные Пакистаном. На стрельбу был дан эффективный ответ. Перестрелка произошла через несколько дней после того, как террористическое нападение на туристов в Пахалгаме в Джамму и Кашмире вызвало новый кризис между двумя соседями.», — сообщает СМИ.  Было отмечено, что сотрудники сил безопасности дали своевременный и результативный ответ на действия пакистанских военных, при этом, по их словам, обошлось без пострадавших. Индия и Пакистан оказались на пороге нового силового противостояния. Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на мнения экспертов и представителей пакистанских властей. Обострение ситуации между двумя государствами вызвано недавним нападением в городе Пахалгам, расположенном на территории Джамму и Кашмир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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