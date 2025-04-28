В пермское УФСБ нагрянули 60 ревизоров с Лубянки

В УФСБ РФ по Пермскому краю прошла большая проверка из Москвы. По данным источников URA.RU в силовой среде и в политэлитах, в регион приезжала делегация из 60 сотрудников центрального офиса на Лубянке в Москве.
«История довольно необычная. На моей памяти таких проверок не было: 60 человек — довольно большая делегация. Проверка длилась три недели. Плановая она была или нет, история умалчивает, учитывая специфику ведомства», — пояснил источник.
По его данным, ревизия длилась три недели. Ревизоры уехали в Москву в минувшую пятницу 25 апреля. URA.RU направило запрос в УФСБ РФ по Пермскому краю, ответ на момент публикации не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что проверка проходила и в краевой прокуратуре. А на июнь в регион намечен визит генпрокурора Игоря Краснова.
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