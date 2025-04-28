В пермское УФСБ нагрянули 60 ревизоров с Лубянки

ФСБ РФ провело проверку в пермском управлении службы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка длилась три недели
Проверка длилась три недели Фото:

В УФСБ РФ по Пермскому краю прошла большая проверка из Москвы. По данным источников URA.RU в силовой среде и в политэлитах, в регион приезжала делегация из 60 сотрудников центрального офиса на Лубянке в Москве.

«История довольно необычная. На моей памяти таких проверок не было: 60 человек — довольно большая делегация. Проверка длилась три недели. Плановая она была или нет, история умалчивает, учитывая специфику ведомства», — пояснил источник.

По его данным, ревизия длилась три недели. Ревизоры уехали в Москву в минувшую пятницу 25 апреля. URA.RU направило запрос в УФСБ РФ по Пермскому краю, ответ на момент публикации не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что проверка проходила и в краевой прокуратуре. А на июнь в регион намечен визит генпрокурора Игоря Краснова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В УФСБ РФ по Пермскому краю прошла большая проверка из Москвы. По данным источников URA.RU в силовой среде и в политэлитах, в регион приезжала делегация из 60 сотрудников центрального офиса на Лубянке в Москве. «История довольно необычная. На моей памяти таких проверок не было: 60 человек — довольно большая делегация. Проверка длилась три недели. Плановая она была или нет, история умалчивает, учитывая специфику ведомства», — пояснил источник. По его данным, ревизия длилась три недели. Ревизоры уехали в Москву в минувшую пятницу 25 апреля. URA.RU направило запрос в УФСБ РФ по Пермскому краю, ответ на момент публикации не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что проверка проходила и в краевой прокуратуре. А на июнь в регион намечен визит генпрокурора Игоря Краснова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...