В пермской прокуратуре начались увольнения после проверки из Москвы

Начальник отдела кадров прокуратуры Пермского края Николай Тройнич уволился с должности. Приказ об освобождении от должности, подписанный руководителем надзорного ведомства в Прикамье Павлом Бухтояровым есть в распоряжении URA.RU. Источники URA.RU связывают уход Тройнича с недавней московской проверкой: генпрокуратура как раз анализировала кадровую работу.
«Начальника отдела кадров прокуратуры края, старшего советника юстиции Тройнича Николая Николаевича освободить от занимаемой должности и уволить из органов прокуратуры 17 марта по инициативе работника, в связи с выходом на пенсию за выслугу лет», — говорится в приказе. Документ подписан 13 марта.
Собеседники URA.RU говорят, что Тройнича сделали виноватым в нарушениях, которые выявили в пермской прокуратуре ревизоры из Москвы. «Сделали крайним заслуженного работника, который радел за остальных», — переживают источники.
По их словам, Тройничу поставили в вину, что он не организовал своевременную ротацию районных прокуроров. «Но тут большой вопрос. Тройнич год со всеми прокурорами, у которых истекал срок полномочий, согласовывал переезды. Он понимал, что переезд с семьей — довольно сложный процесс. Но начал препятствовать аппарат, не согласовывать рокировки, стремясь „посадить“ на теплые места своих товарищей», — говорит инсайдер.
Проверка генпрокуратуры началась в начале марта. Она касалась кадровой работы. URA.RU направило запрос в пресс-службу прокуратуры Пермского края. На момент публикации ответ не был получен.
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