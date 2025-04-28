28 апреля 2025

В ХМАО депутаты отказались переводить спикера думы на зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты Мегиона отклонили перевод председателя гордумы на зарплату
Депутаты Мегиона отклонили перевод председателя гордумы на зарплату Фото:

Депутаты думы Мегиона отклонили проект изменений в устав города, который предполагал перевод председателя гордумы Анатолия Алтапова на постоянную основу, что позволило бы платить ему зарплату. При этом, по словам депутата Виктора Макарова, администрация не предоставила финансово-экономическое обоснование, хотя по закону это обязательно для решений, затрагивающих бюджет.

«Администрация не предоставила финансово-экономическое обоснование, хотя по закону это обязательно. Нам предлагали проголосовать за чиновника, чье содержание обошлось бы бюджету в дополнительные 2,5 млн рублей, при том что город уже утопает в долгах», — рассказал Макаров.

На заседании комиссии начальник юридического управления Евгения Власова утверждала, что изменения не повлияют на бюджет, однако данные решений думы опровергают это: содержание главы города на 2025 год утверждено в размере 7,8 млн рублей, а заместитель председателя думы уже получает 5,3 млн рублей. «Это публичное вранье», — заявил депутат. В администрацию города был направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что между администрацией Мегиона и депутатами думы уже возникали разногласия. Тогда мэр города Алексей Петриченко разругался с местными депутатами. Произошло это из-за того, что во время заседания думского комитета они отклонили законопроект мэрии. По мнению Петриченко парламентарии приняли такое решение, так как пошли на поводу депутата Тюменской областной думы и экс-мэра Мегиона Анатолия Чепайкина.

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Депутаты думы Мегиона отклонили проект изменений в устав города, который предполагал перевод председателя гордумы Анатолия Алтапова на постоянную основу, что позволило бы платить ему зарплату. При этом, по словам депутата Виктора Макарова, администрация не предоставила финансово-экономическое обоснование, хотя по закону это обязательно для решений, затрагивающих бюджет. «Администрация не предоставила финансово-экономическое обоснование, хотя по закону это обязательно. Нам предлагали проголосовать за чиновника, чье содержание обошлось бы бюджету в дополнительные 2,5 млн рублей, при том что город уже утопает в долгах», — рассказал Макаров. На заседании комиссии начальник юридического управления Евгения Власова утверждала, что изменения не повлияют на бюджет, однако данные решений думы опровергают это: содержание главы города на 2025 год утверждено в размере 7,8 млн рублей, а заместитель председателя думы уже получает 5,3 млн рублей. «Это публичное вранье», — заявил депутат. В администрацию города был направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что между администрацией Мегиона и депутатами думы уже возникали разногласия. Тогда мэр города Алексей Петриченко разругался с местными депутатами. Произошло это из-за того, что во время заседания думского комитета они отклонили законопроект мэрии. По мнению Петриченко парламентарии приняли такое решение, так как пошли на поводу депутата Тюменской областной думы и экс-мэра Мегиона Анатолия Чепайкина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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