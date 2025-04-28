В ХМАО депутаты отказались переводить спикера думы на зарплату

Депутаты думы Мегиона отклонили проект изменений в устав города, который предполагал перевод председателя гордумы Анатолия Алтапова на постоянную основу, что позволило бы платить ему зарплату. При этом, по словам депутата Виктора Макарова, администрация не предоставила финансово-экономическое обоснование, хотя по закону это обязательно для решений, затрагивающих бюджет.
«Администрация не предоставила финансово-экономическое обоснование, хотя по закону это обязательно. Нам предлагали проголосовать за чиновника, чье содержание обошлось бы бюджету в дополнительные 2,5 млн рублей, при том что город уже утопает в долгах», — рассказал Макаров.
На заседании комиссии начальник юридического управления Евгения Власова утверждала, что изменения не повлияют на бюджет, однако данные решений думы опровергают это: содержание главы города на 2025 год утверждено в размере 7,8 млн рублей, а заместитель председателя думы уже получает 5,3 млн рублей. «Это публичное вранье», — заявил депутат. В администрацию города был направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что между администрацией Мегиона и депутатами думы уже возникали разногласия. Тогда мэр города Алексей Петриченко разругался с местными депутатами. Произошло это из-за того, что во время заседания думского комитета они отклонили законопроект мэрии. По мнению Петриченко парламентарии приняли такое решение, так как пошли на поводу депутата Тюменской областной думы и экс-мэра Мегиона Анатолия Чепайкина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!