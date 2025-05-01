Ректор пермского педуниверситета Егоров задумался о карьере депутата

Ректор Пермского педуниверситета (ПГГПУ) Константин Егоров намерен поучаствовать в выборах депутатов заксобрания в 2026 году. Об этом URA.RU рассказали источники в политэлитах региона.
«Егоров — весомая фигура в образовательных и политических кругах. В 2024 году на выборах президента он был сопредседателем регионального штаба, доверенным лицом. Является председателем совета ректоров Прикамья. Скорее всего, пойдет по списку ЕР», — считает собеседник.
Егоров стал ректором педуниверситета в 2019 году. В университете он трудится с 1997 года. В 2023 году губернатор Дмитрий Махонин включил Егорова в совет по патриотическому воспитанию граждан. Также ректор ПГГПУ является председателем Пермского регионального отделения общества «Знание». Ранее депутатом ЗС был предшественник Егорова на посту Андрей Колесников. Егоров заявил URA.RU, что планов по участию в выборах у него «не было и нет».
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