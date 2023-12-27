В Пермском крае начал работу избирательный штаб Путина

С 23 декабря в Перми собирают подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми на ул. Советская, 40 27 декабря отрылся региональный избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU рассказали источники в политэлитах региона.

«Это официальный штаб, он будет работать с избирательным счетом кандидата. У него будет три сопредседателя и три их заместителя», — рассказали источники.

Сопредседателями штаба стали региональный координатор проекта ЕР «Крепкая семья», руководитель ПРОО «НАСМНОГО» Ирина Ермакова, ректор ПГГПУ Константин Егоров, руководитель краевой федерации Российского союза боевых искусств Владимир Любровских. Их заместителями являются первый замсекретаря реготделения ЕР, вице-спикер заксобрания Вячеслав Григорьев, депутат ЗС, руководитель приемной Медведева в Пермском крае Александр Бойченко и сопредседатель пермского ОНФ, депутат ЗС Алексей Мельников.

Вячеслав Григорьев заявил, что региональный избирательный штаб начал работать гораздо раньше — с 22 декабря. Ермакова, Егоров, Любровских, а также президент пермской организации «Счастье жить» Анастасия Гилева — являются доверенными лицами Владимира Путина в Прикамье. По его словам, в помещении штаба также будет приемная кандидата, где можно будет оставить наказ для Путина.

С 15 января начнет также работу штаб общественной поддержки Пермского края. Он будет создан на базе региональной общественной приемной председателя ЕР Дмитрия Медведева. В приемной подтвердили эту информацию. Выборы президента пройдут 15—17 марта. В Прикамье уже собирают подписи в поддержку Владимира Путина.