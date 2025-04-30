В Перми введут дополнительный запрет для автомобилистов из-за первомайской эстафеты

С 19:00 часов 30 апреля до 17:00 часов 1 мая будет ограничена остановка и стоянка транспорта на Комсомольском проспекте в Перми. Это дополнительные ограничения к тем, что были введены ранее из-за проведения первомайской легкоатлетической эстафеты.
«Ограничения вводятся по Комсомольскому проспекту по обеим сторонам от улицы Пушкина до дома № 67 по Комсомольскому проспекту. А также по улице Краснова от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта», — сообщает telegram-канал Дорожная остановка Перми и края.
Ранее URA.RU публиковало схему, по которой будут ездить автобусы и трамваи в Перми из-за первомайской эстафеты. Ограничения коснутся центральных улиц города.
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