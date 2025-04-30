В Перми введут дополнительный запрет для автомобилистов из-за первомайской эстафеты

В Перми введут дополнительный запрет для водителей из-за первомайской эстафеты
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения вводятся по Комсомольскому проспекту по обеим сторонам
Ограничения вводятся по Комсомольскому проспекту по обеим сторонам Фото:

С 19:00 часов 30 апреля до 17:00 часов 1 мая будет ограничена остановка и стоянка транспорта на Комсомольском проспекте в Перми. Это дополнительные ограничения к тем, что были введены ранее из-за проведения первомайской легкоатлетической эстафеты. 

«Ограничения вводятся по Комсомольскому проспекту по обеим сторонам от улицы Пушкина до дома № 67 по Комсомольскому проспекту. А также по улице Краснова от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта», — сообщает telegram-канал Дорожная остановка Перми и края. 

Ранее URA.RU публиковало схему, по которой будут ездить автобусы и трамваи в Перми из-за первомайской эстафеты. Ограничения коснутся центральных улиц города.

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С 19:00 часов 30 апреля до 17:00 часов 1 мая будет ограничена остановка и стоянка транспорта на Комсомольском проспекте в Перми. Это дополнительные ограничения к тем, что были введены ранее из-за проведения первомайской легкоатлетической эстафеты.  «Ограничения вводятся по Комсомольскому проспекту по обеим сторонам от улицы Пушкина до дома № 67 по Комсомольскому проспекту. А также по улице Краснова от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта», — сообщает telegram-канал Дорожная остановка Перми и края.  Ранее URA.RU публиковало схему, по которой будут ездить автобусы и трамваи в Перми из-за первомайской эстафеты. Ограничения коснутся центральных улиц города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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