Все улицы Нижневартовска открыты после подтопления

На всех дорогах Нижневартовска (ХМАО), которые подтопило талыми водами, ситуация стабилизировалась. Все объекты снова открыты для движения транспорта, сообщил мэр города Дмитрий Кощенко.
«Провел очередное выездное совещание оперативного штаба по ситуации с подтоплением дорог на улицах Зимней, Салманова и Московкина... Ситуация стабилизировалась на всех объектах. На улице Зимней открыли движение для транспорта», — написал Кощенко в своем telegram-канале.
Несмотря на стабилизацию, откачка воды продолжается. Мэр тержит ситуацию на личном контроле.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за затопления новой дороги в Нижневартовске, которую построили около полугода назад, мэр города Дмитрий Кощенко собрал экстренное совещание оперативного штаба. По его итогам было принято решение временно перекрыть проезжие части по улицам Салманова и 18».
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