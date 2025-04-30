30 апреля 2025

Все улицы Нижневартовска открыты после подтопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на стабилизацию, откачка воды продолжается
Несмотря на стабилизацию, откачка воды продолжается Фото:

На всех дорогах Нижневартовска (ХМАО), которые подтопило талыми водами, ситуация стабилизировалась. Все объекты снова открыты для движения транспорта, сообщил мэр города Дмитрий Кощенко.

«Провел очередное выездное совещание оперативного штаба по ситуации с подтоплением дорог на улицах Зимней, Салманова и Московкина... Ситуация стабилизировалась на всех объектах. На улице Зимней открыли движение для транспорта», — написал Кощенко в своем telegram-канале.

Несмотря на стабилизацию, откачка воды продолжается. Мэр тержит ситуацию на личном контроле.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за затопления новой дороги в Нижневартовске, которую построили около полугода назад, мэр города Дмитрий Кощенко собрал экстренное совещание оперативного штаба. По его итогам было принято решение временно перекрыть проезжие части по улицам Салманова и 18».

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На всех дорогах Нижневартовска (ХМАО), которые подтопило талыми водами, ситуация стабилизировалась. Все объекты снова открыты для движения транспорта, сообщил мэр города Дмитрий Кощенко. «Провел очередное выездное совещание оперативного штаба по ситуации с подтоплением дорог на улицах Зимней, Салманова и Московкина... Ситуация стабилизировалась на всех объектах. На улице Зимней открыли движение для транспорта», — написал Кощенко в своем telegram-канале. Несмотря на стабилизацию, откачка воды продолжается. Мэр тержит ситуацию на личном контроле. Ранее URA.RU сообщало, что из-за затопления новой дороги в Нижневартовске, которую построили около полугода назад, мэр города Дмитрий Кощенко собрал экстренное совещание оперативного штаба. По его итогам было принято решение временно перекрыть проезжие части по улицам Салманова и 18».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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