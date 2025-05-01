В Индии школьники отравились едой, в которой была мертвая змея

Более 100 детей отравились после обеда в государственной школе, где в пище могла находиться мертвая змея. Об этом сообщается на официальном информационном сайте правительства.
«100 детей заболели после употребления обеда в государственной школе в районе Мокама города Патна в штате Бихар 24 апреля 2025 года» — сообщает комитет. Они также отметили, что повар подал детям еду, после того как вытащил оттуда мертвую змею.
Этот инцидент спровоцировал волну возмущения среди местных жителей. Протестующие перекрыли дороги, требуя тщательного расследования и наказания виновных.
Национальный комитет по правам человека Индии расследует массовое отравление. Они потребовали от местных властей предоставить детальный отчет в двухнедельный срок, подчеркнув серьезность возможного нарушения прав учащихся.
Недавно у российского туриста, который вернулся из Индии, была выявлена холера. Об этом сообщило управление Роспотребнадзор.
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