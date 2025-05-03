В Совфеде назвали Зеленского шантажистом после того, как тот отказался от перемирия

Карасин: Зеленский превратился в международного террориста и шантажиста
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Владимир Зеленский в очередной раз показал, что является террористом и шантажистом, заявил Карасин
Владимир Зеленский в очередной раз показал, что является террористом и шантажистом, заявил Карасин Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский стал международным шантажистом и террористом, отказавшись от возможности перемирия на День Победы. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Зеленский превратился в международного шантажиста и террориста», — заявил Карасин. Его слова передает РИА Новости. По его словам, отказ украинской стороны рассматривать предложения о прекращении огня 9 мая свидетельствует о нежелании Киева идти на компромисс даже в символичные даты.

Карасин также отметил, что подобная позиция украинских властей лишь усугубляет ситуацию на международной арене, а также затрудняет любые мирные инициативы. По мнению сенатора, это свидетельствует о выборе эскалации вместо диалога и компромисса.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий также обвинял Зеленского в террористических угрозах, заявляя о его намерениях организовать теракты в России 9 мая и называя украинского лидера «главным террористом в мире». Подобные заявления со стороны российских политиков звучат на фоне слов Зеленского о выборе «болевых точек России» и призывов к усилению давления на Москву. Недавно российский глава Владимир Путин объявил период перемирия в преддверии Дня Победы. 

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Президент Украины Владимир Зеленский стал международным шантажистом и террористом, отказавшись от возможности перемирия на День Победы. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Зеленский превратился в международного шантажиста и террориста», — заявил Карасин. Его слова передает РИА Новости. По его словам, отказ украинской стороны рассматривать предложения о прекращении огня 9 мая свидетельствует о нежелании Киева идти на компромисс даже в символичные даты. Карасин также отметил, что подобная позиция украинских властей лишь усугубляет ситуацию на международной арене, а также затрудняет любые мирные инициативы. По мнению сенатора, это свидетельствует о выборе эскалации вместо диалога и компромисса. Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий также обвинял Зеленского в террористических угрозах, заявляя о его намерениях организовать теракты в России 9 мая и называя украинского лидера «главным террористом в мире». Подобные заявления со стороны российских политиков звучат на фоне слов Зеленского о выборе «болевых точек России» и призывов к усилению давления на Москву. Недавно российский глава Владимир Путин объявил период перемирия в преддверии Дня Победы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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