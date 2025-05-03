В Совфеде назвали Зеленского шантажистом после того, как тот отказался от перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский стал международным шантажистом и террористом, отказавшись от возможности перемирия на День Победы. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Зеленский превратился в международного шантажиста и террориста», — заявил Карасин. Его слова передает РИА Новости. По его словам, отказ украинской стороны рассматривать предложения о прекращении огня 9 мая свидетельствует о нежелании Киева идти на компромисс даже в символичные даты.
Карасин также отметил, что подобная позиция украинских властей лишь усугубляет ситуацию на международной арене, а также затрудняет любые мирные инициативы. По мнению сенатора, это свидетельствует о выборе эскалации вместо диалога и компромисса.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий также обвинял Зеленского в террористических угрозах, заявляя о его намерениях организовать теракты в России 9 мая и называя украинского лидера «главным террористом в мире». Подобные заявления со стороны российских политиков звучат на фоне слов Зеленского о выборе «болевых точек России» и призывов к усилению давления на Москву. Недавно российский глава Владимир Путин объявил период перемирия в преддверии Дня Победы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.