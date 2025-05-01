В Госдуме ответили Зеленскому, угрожавшему России терактами 9 мая

Депутат Водолацкий: угрозы Зеленского о терактах 9 мая ничтожны
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский посоветовал бояться срыва парада Победы
Зеленский посоветовал бояться срыва парада Победы Фото:

Угрозы лидера Украины Владимира Зеленского о возможных терактах в России 9 мая ничтожны и свидетельствуют о террористическом характере киевского режима. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Он [Зеленский] открыто заявляет о том, что они готовят террористические акты на территории РФ. Эти заявления ничтожны. И Россия отметит 80-летие Победы», — приводит ТАСС слова Водолацкого. Депутат также назвал Зеленского «главным террористом в мире». Он отметил, что своими угрозами власти Киева пытаются посеять панику среди россиян, чтобы они боялись посещать места празднований Дня Победы.

Ранее Зеленский заявил, что Украина выбирает «болевые точки России» для побуждения Москвы к дипломатии. Он посоветовал России «переживать» по поводу проведения парада Победы. Также глава СБУ Василий Малюк  (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал Крымский мост законной целью ВСУ.

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Угрозы лидера Украины Владимира Зеленского о возможных терактах в России 9 мая ничтожны и свидетельствуют о террористическом характере киевского режима. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. «Он [Зеленский] открыто заявляет о том, что они готовят террористические акты на территории РФ. Эти заявления ничтожны. И Россия отметит 80-летие Победы», — приводит ТАСС слова Водолацкого. Депутат также назвал Зеленского «главным террористом в мире». Он отметил, что своими угрозами власти Киева пытаются посеять панику среди россиян, чтобы они боялись посещать места празднований Дня Победы. Ранее Зеленский заявил, что Украина выбирает «болевые точки России» для побуждения Москвы к дипломатии. Он посоветовал России «переживать» по поводу проведения парада Победы. Также глава СБУ Василий Малюк  (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал Крымский мост законной целью ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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