03 мая 2025

Свердловская школьница отличилась на Всероссийской олимпиаде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заключительную часть олимпиады девушка писала в РУДН
Заключительную часть олимпиады девушка писала в РУДН Фото:

Ученица 11 класса Вера Васева из Нижнего Тагила стала призером Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Торжественная церемония награждения прошла в Российском университете дружбы народов (РУДН).

«Торжественная церемония награждения победителей и призеров олимпиады прошла в актовом зале РУДН. Призеры получили дипломы, ценные призы и возможность представлять Россию на международных олимпиадах», — сообщил telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». В финале олимпиады приняли участие 388 старшеклассников из 86 регионов страны.

Вера представляла всю Свердловскую область. Она уже обладает сертификатом Кембриджского университета уровня C2 и дипломом олимпиады «Высшая проба». Она ранее участвовала в главной школьной олимпиаде по английскому языку в РУДН и заняла призовое место. Благодаря успеху на олимпиаде, у выпускницы появилась возможность поступить в РУДН без вступительных экзаменов и получать повышенную стипендию.

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Ученица 11 класса Вера Васева из Нижнего Тагила стала призером Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Торжественная церемония награждения прошла в Российском университете дружбы народов (РУДН). «Торжественная церемония награждения победителей и призеров олимпиады прошла в актовом зале РУДН. Призеры получили дипломы, ценные призы и возможность представлять Россию на международных олимпиадах», — сообщил telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». В финале олимпиады приняли участие 388 старшеклассников из 86 регионов страны. Вера представляла всю Свердловскую область. Она уже обладает сертификатом Кембриджского университета уровня C2 и дипломом олимпиады «Высшая проба». Она ранее участвовала в главной школьной олимпиаде по английскому языку в РУДН и заняла призовое место. Благодаря успеху на олимпиаде, у выпускницы появилась возможность поступить в РУДН без вступительных экзаменов и получать повышенную стипендию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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