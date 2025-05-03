Ученица 11 класса Вера Васева из Нижнего Тагила стала призером Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Торжественная церемония награждения прошла в Российском университете дружбы народов (РУДН).
«Торжественная церемония награждения победителей и призеров олимпиады прошла в актовом зале РУДН. Призеры получили дипломы, ценные призы и возможность представлять Россию на международных олимпиадах», — сообщил telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». В финале олимпиады приняли участие 388 старшеклассников из 86 регионов страны.
Вера представляла всю Свердловскую область. Она уже обладает сертификатом Кембриджского университета уровня C2 и дипломом олимпиады «Высшая проба». Она ранее участвовала в главной школьной олимпиаде по английскому языку в РУДН и заняла призовое место. Благодаря успеху на олимпиаде, у выпускницы появилась возможность поступить в РУДН без вступительных экзаменов и получать повышенную стипендию.
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