Авария произошла у деревни Шахарово
В Пермском крае следователи завершили осмотр места дорожного инцидента, в результате которого автобус с 30 пассажирами угодил в кювет и перевернулся. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
«Оперативное видео. Осмотр места происшествия следователями», — указано в telegram-канале ведомства.
В Прикамье по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Доклад о ходе проверки затребовал глава СКР Александр Бастрыкин. В результате аварии в Суксунском округе за медпомощью обратились 12 человек. По версии СМИ, водитель резко выкрутил руль, чтобы не сбить внезапно выбежавшую на проезжую часть собаку.
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