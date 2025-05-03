03 мая 2025

Прикамские следователи осмотрели место ДТП, где автобус улетел в кювет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария произошла у деревни Шахарово
Авария произошла у деревни Шахарово Фото:

В Пермском крае следователи завершили осмотр места дорожного инцидента, в результате которого автобус с 30 пассажирами угодил в кювет и перевернулся. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Оперативное видео. Осмотр места происшествия следователями», — указано в telegram-канале ведомства.

В Прикамье по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Доклад о ходе проверки затребовал глава СКР Александр Бастрыкин. В результате аварии в Суксунском округе за медпомощью обратились 12 человек. По версии СМИ, водитель резко выкрутил руль, чтобы не сбить внезапно выбежавшую на проезжую часть собаку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае следователи завершили осмотр места дорожного инцидента, в результате которого автобус с 30 пассажирами угодил в кювет и перевернулся. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «Оперативное видео. Осмотр места происшествия следователями», — указано в telegram-канале ведомства. В Прикамье по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Доклад о ходе проверки затребовал глава СКР Александр Бастрыкин. В результате аварии в Суксунском округе за медпомощью обратились 12 человек. По версии СМИ, водитель резко выкрутил руль, чтобы не сбить внезапно выбежавшую на проезжую часть собаку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...