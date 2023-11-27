Жители Сургута пожаловались главе депкульта ХМАО на дефицит развлечений в городе

Сургутяне хотят, чтобы в городе построили планетарий, океанариум и театр кукол Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сургутяне обратились к главе департамента культуры ХМАО Маргарите Козловой с жалобой на дефицит развлечений в городе. Разговор об этом зашел во время прямого эфира с чиновницей, который транслировался в паблике «Центра управления регионом» во «ВКонтакте».

«Почему бы в городе не построить планетарий, океанариум, театры? Пушкинская карта есть, а сходить некуда», — озвучила вопрос модератор прямого эфира.

Глава департамента культуры ХМАО не стала комментировать предложения о строительстве в Сургуте новых объектов, но заявила, что в крупнейшем городе Югры культурная программа разнообразна и насыщена. «Здесь расположен единственный в округе мультимедийный исторический парк „Россия — моя история“, благодаря которому жители города могут встретиться с интересными людьми. Например, недавно там прошла встреча с пилотом и народным героем Дамиром Юсуповым», — прокомментировала Козлова в эфире «Центра управления регионом»

Глава окружного депкульта также выделила сургутский музыкально-драматический театр и городскую филармонию. «В филармонии ежегодно проходит фестиваль искусств „60 параллель“. А недавно зрителей удивили премьерой мистерии „Барсова гора“. В музыкально-драматическом театре также показали премьеру спектакля „Онегин“, на которой я была лично и рекомендую к просмотру», — добавила Козлова.