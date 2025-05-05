«Бессмертный полк» пройдет по оборонному заводу в Перми

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Работники предприятий пронесут портреты коллег-тружеников тыла
Работники предприятий пронесут портреты коллег-тружеников тыла Фото:

АО «ОДК-Авиадвигатель» и АО «ОДК-Пермские моторы» соберут свой «Бессмертный полк». Об этом URA.RU рассказал источник на предприятии.

«Работники пройдут с портретами коллег-участников Великой Отечественной войны по территории предприятий. В акции примут участие до тысячи человек. Шествие завершится минутой молчания и заводским гудком», — сообщил источник.

Ранее URA.RU рассказывало, что шествие «Бессмертного полка» в Перми и других территориях края пройдет в очном формате впервые с 2022 года. В 2023 и 2024 годах акция проходила без массовых шествий из-за угроз общественной безопасности.

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АО «ОДК-Авиадвигатель» и АО «ОДК-Пермские моторы» соберут свой «Бессмертный полк». Об этом URA.RU рассказал источник на предприятии. «Работники пройдут с портретами коллег-участников Великой Отечественной войны по территории предприятий. В акции примут участие до тысячи человек. Шествие завершится минутой молчания и заводским гудком», — сообщил источник. Ранее URA.RU рассказывало, что шествие «Бессмертного полка» в Перми и других территориях края пройдет в очном формате впервые с 2022 года. В 2023 и 2024 годах акция проходила без массовых шествий из-за угроз общественной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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