Добросовестным акционерам стратегического пермского завода вернут изъятые акции

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение первой инстанции об изъятии акций у миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») Пермского края. Ранее они были изъяты в пользу государства.
«Иск прокуратуры удовлетворен лишь к части акционеров. Исключение составили миноритарии, которые смогли доказать, что приобрели акции на организованных торгах. Таких, по данным Мосбиржи, более 1,5 тыс. человек», — сообщает издание «Коммерсант — Прикамье».
В марте 2024 года арбитражный суд Прикамья удовлетворил иск Генпрокуратуры и прокуратуры региона об изъятии в пользу государства акций ОАО «СМЗ». Надзорное ведомство указывало в суде, что имущество выбыло из владения государства незаконно, поскольку приватизация госпредприятия произведена без необходимого решения властей РФ. В мае апелляционную жалобу на решение суда об изъятии акций у миноритариев предприятия подала Мосбиржа.
Ранее URA.RU сообщало, что МВД РФ объявило в розыск экс-владельца ОАО «СМЗ» Петра Кондрашева. В 2022 году Генпрокуратура РФ через суд изъяла у СМЗ 89,4% акций, которые принадлежали Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Сергею Кирпичеву и Петру Кондрашеву. Суд поддержал позицию надзорного органа о том, что предприятие в 90-е было приватизировано незаконно.
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