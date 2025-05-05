В Екатеринбурге на улице Хохрякова во время ремонтных работ дерево рухнуло прямо на припаркованную машину Chevrolet. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«При проведении ремонтных работ на автомобиль упало дерево. Владельцу автомобиля уместно будет направить претензию подрядной организации», — пояснили там, отметив, что работами на участке занимается застройщик «Атомстройкомплекс».
В пресс-службе компании пояснили, что там были установлены предупреждающие знаки о работах. «Мы можем уже точно подтвердить, что место проведения работ было обозначено ограничительными конструкциями и предупреждающими знаками. Несмотря на принятые меры, автовладелец проигнорировал предупреждающие знаки и оставил машину на длительное время в зоне ремонта», — отметили там.
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