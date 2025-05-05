Дерево рухнуло на иномарку в центре Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обошлось без пострадавших (архивное фото)
Обошлось без пострадавших (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Хохрякова во время ремонтных работ дерево рухнуло прямо на припаркованную машину Chevrolet. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«При проведении ремонтных работ на автомобиль упало дерево. Владельцу автомобиля уместно будет направить претензию подрядной организации», — пояснили там, отметив, что работами на участке занимается застройщик «Атомстройкомплекс».

В пресс-службе компании пояснили, что там были установлены предупреждающие знаки о работах. «Мы можем уже точно подтвердить, что место проведения работ было обозначено ограничительными конструкциями и предупреждающими знаками. Несмотря на принятые меры, автовладелец проигнорировал предупреждающие знаки и оставил машину на длительное время в зоне ремонта», — отметили там.

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В Екатеринбурге на улице Хохрякова во время ремонтных работ дерево рухнуло прямо на припаркованную машину Chevrolet. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «При проведении ремонтных работ на автомобиль упало дерево. Владельцу автомобиля уместно будет направить претензию подрядной организации», — пояснили там, отметив, что работами на участке занимается застройщик «Атомстройкомплекс». В пресс-службе компании пояснили, что там были установлены предупреждающие знаки о работах. «Мы можем уже точно подтвердить, что место проведения работ было обозначено ограничительными конструкциями и предупреждающими знаками. Несмотря на принятые меры, автовладелец проигнорировал предупреждающие знаки и оставил машину на длительное время в зоне ремонта», — отметили там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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