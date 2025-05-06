Огромный парк аттракционов и экскурсия в зоопарке: куда сходить с детьми в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на майские детей ждут выставки, занятия и мастер-классы

06 мая 2025 в 16:20 Размер текста - 17 +

Для детей пройдут и платные, и бесплатные мероприятия Фото: Анна Майорова © URA.RU На вторых майских праздниках с детьми можно изучить историю знаменитого пирожного, узнать, как жил зоопарк в годы Великой Отечественной войны, отправиться на выставку трофейной техники или большой парк развлечений. Все самые любопытные мероприятия с 8 по 11 мая — в афише URA.RU. 8 мая Занятие «Награда для героя» Участники познакомятся с историей создания и вручения орденов и медалей, встретятся с героями и послушают об их подвигах. По итогу занятия дети сделают собственную награду. Начало в 14:30, вход — 350 рублей. Детская железная дорога Прокатиться на уникальной узкоколейной дороге можно в парке Маяковского. Проезд обойдется от 300 рублей для ребенка, от 350 — для взрослого, работает аттракцион с 11:00 до 19:00. 9 мая Занятие по выставке «Письма с фронта» Ребята смогут познакомиться с письмами из личных архивов екатеринбуржцев, узнают, как корреспонденция попадала в Свердловск, научатся складывать письма в «треугольник», также ждет квест. Начало в 12:00, вход — 300 рублей. День Победы в зоопарке Юные гости узнают, как зоопарк переживал годы Великой Отечественной войны. На экскурсии ждут в 15:00 у вольера белых медведей, вход для детей до 5 лет — бесплатно, детей от 5 до 18 лет, студентов и пенсионеров — 250 рублей, взрослых — 500 рублей. 10 мая День Победы в ТРЦ «Кит» Празднование 80-летия Победы продлится и в торговом центре. В программе — военно-спортивное развлекательное представление, патриотические танцы и песни, раздача георгиевских лент. Всех желающих ждут с 16:00 до 17:30 на 2-м этаже рядом с магазином «Остин». Вход бесплатный. Выставка военной техники в парке Маяковского В последний день работы экспозиции дети могут познакомиться с трофейной техникой, оружием, также можно попробовать управлять дронами. Вход бесплатный, выставка будет открыта до 21:00 в фан-зоне. 11 мая Мастер-класс по пирожному «Картошка» Дети узнают, как появился знаменитый десерт и почему его делали из остатков выпечки. В финале ребята самостоятельно приготовят пирожное. Начало — в 12:00, вход — 500 рублей. Парк развлечений «ТутоКруто» Место, где дети найдут для себя множество развлечений. Доступна батутная арена со скалодромом, интерактивная комната, веревочный парк, лабиринты с пушечным фортом, самая большая в России пневмостена, аттракционы, сухие бассейны. Парк работает с 10:00 до 22:00 в ТРЦ «КомсоМолл», билет обойдется 1390 рублей для ребенка, 290 рублей — для взрослого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На вторых майских праздниках с детьми можно изучить историю знаменитого пирожного, узнать, как жил зоопарк в годы Великой Отечественной войны, отправиться на выставку трофейной техники или большой парк развлечений. Все самые любопытные мероприятия с 8 по 11 мая — в афише URA.RU. Занятие «Награда для героя» Участники познакомятся с историей создания и вручения орденов и медалей, встретятся с героями и послушают об их подвигах. По итогу занятия дети сделают собственную награду. Начало в 14:30, вход — 350 рублей. Детская железная дорога Прокатиться на уникальной узкоколейной дороге можно в парке Маяковского. Проезд обойдется от 300 рублей для ребенка, от 350 — для взрослого, работает аттракцион с 11:00 до 19:00. Занятие по выставке «Письма с фронта» Ребята смогут познакомиться с письмами из личных архивов екатеринбуржцев, узнают, как корреспонденция попадала в Свердловск, научатся складывать письма в «треугольник», также ждет квест. Начало в 12:00, вход — 300 рублей. День Победы в зоопарке Юные гости узнают, как зоопарк переживал годы Великой Отечественной войны. На экскурсии ждут в 15:00 у вольера белых медведей, вход для детей до 5 лет — бесплатно, детей от 5 до 18 лет, студентов и пенсионеров — 250 рублей, взрослых — 500 рублей. 10 мая День Победы в ТРЦ «Кит» Празднование 80-летия Победы продлится и в торговом центре. В программе — военно-спортивное развлекательное представление, патриотические танцы и песни, раздача георгиевских лент. Всех желающих ждут с 16:00 до 17:30 на 2-м этаже рядом с магазином «Остин». Вход бесплатный. Выставка военной техники в парке Маяковского В последний день работы экспозиции дети могут познакомиться с трофейной техникой, оружием, также можно попробовать управлять дронами. Вход бесплатный, выставка будет открыта до 21:00 в фан-зоне. 11 мая Мастер-класс по пирожному «Картошка» Дети узнают, как появился знаменитый десерт и почему его делали из остатков выпечки. В финале ребята самостоятельно приготовят пирожное. Начало — в 12:00, вход — 500 рублей. Парк развлечений «ТутоКруто» Место, где дети найдут для себя множество развлечений. Доступна батутная арена со скалодромом, интерактивная комната, веревочный парк, лабиринты с пушечным фортом, самая большая в России пневмостена, аттракционы, сухие бассейны. Парк работает с 10:00 до 22:00 в ТРЦ «КомсоМолл», билет обойдется 1390 рублей для ребенка, 290 рублей — для взрослого.