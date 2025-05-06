Пермячка, избившая соседа молотком, уже привлекалась за хулиганство и ночной шум

Жительница Березников Пермского края, которая держит в страхе соседей, а одного из них избила молотком, уже была оштрафована за хулиганство и нарушение режима тишины. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
«С начала 2025 года жительница Березников уже 11 раз привлекалась к ответственности за нарушение режима тишины по ночам. Также в отношении женщины дважды составлялись протоколы о хулиганстве», — отметили в полиции. Там также подчеркнули, что по факту побоев своего соседа ведомством проводится проверка и назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза.
ЧП произошло в одном из подъездов жилого дома в Березниках. Женщина пришла к соседу с молотком и избила его. Она проломила мужчине голову и сломала ребро. У пермячки двое детей, они также ведут себя шумно и оскорбляют жителей дома. Из квартиры матери и двоих детей часто слышно громкую музыку и шум по ночам. В прокуратуре Пермского края уточнили, что семья не состоит на учете в ПДН.
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