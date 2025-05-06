Reuters: Пентагон запретил отправлять Украине американское оружие еще в феврале

Через неделю после вступления президента США Дональда Трампа во второй президентский срок в феврале 2025 года, глава Пентагона Пит Хегсет распорядился, чтобы Транспортное командование Вооруженных сил США (TRANSCOM) остановило отправку вооружения на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Примерно через неделю после начала второго срока Дональда Трампа на посту президента военные США отдали приказ (о прекращении поставок — прим. URA.RU) трем грузовым авиакомпаниям, работающим с авиабазы ВВС США Дувр в штате Делавэр и с американской базы в Объединенных Арабских Эмиратах... — пишет Reuters. В результате три грузовые авиакомпании, осуществляющие рейсы с авиабазы ВВС Дувр в штате Делавэр и американской военной базы в Объединенных Арабских Эмиратах, приостановили выполнение 11 рейсов, перевозивших артиллерийские снаряды и другое вооружение, предназначенное для Украины.
В течение нескольких часов в адрес Вашингтона поступали запросы от представителей Украины и Польши, которые занимаются координацией поставок. Однако Белый дом, Пентагон и Госдепартамент не смогли оперативно предоставить разъяснения. Через неделю грузовые перевозки были восстановлены. По информации агентства, решение Пентагона оказалось неожиданным для сотрудников Белого дома.
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