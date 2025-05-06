На двух федеральных трассах из Екатеринбурга ограничат движение

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Ограничения введут с 09:00 до 18:00
Ограничения введут с 09:00 до 18:00 Фото:

На трассах из Екатеринбурга в Тюмень и Пермь (Р-351 и Р-242 соответственно) 7 мая ограничат движение на девять часов. Это необходимо для ремонта и мойки барьеров, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«На 147-м километре Тюменского тракта (возле Камышлова) с 09:00 до 18:00 будут вестись дорожные работы по ремонту барьерного ограждения. В направлении Екатеринбурга движение осуществляется по одной полосе», — пояснили там.

Аналогичные ограничения в сторону Перми введут возле поселка Решеты на 336-м километре Пермского тракта. Ограждения там будут мыть также до 18:00.

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На трассах из Екатеринбурга в Тюмень и Пермь (Р-351 и Р-242 соответственно) 7 мая ограничат движение на девять часов. Это необходимо для ремонта и мойки барьеров, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На 147-м километре Тюменского тракта (возле Камышлова) с 09:00 до 18:00 будут вестись дорожные работы по ремонту барьерного ограждения. В направлении Екатеринбурга движение осуществляется по одной полосе», — пояснили там. Аналогичные ограничения в сторону Перми введут возле поселка Решеты на 336-м километре Пермского тракта. Ограждения там будут мыть также до 18:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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