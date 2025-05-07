Россияне могут получить миллион за поимку опасных маньяков

МВД России предоставляет возможность простым горожанам направлять ведомству информацию об особо опасных преступниках, совершавшие тяжкие преступления. За соответствующие сведения, которые приведут к поимке условного маньяка обещают выплату вознаграждения в размере одного миллиона рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда», приводя несколько соответствующих примеров. При этом частные детективы предупреждают, что данная мера направлена больше на непосредственных свидетелей преступлений.
«Хочешь стать миллионером — найди маньяка. И это не шутка. В России МВД уже давно объявляет вознаграждение за помощь в поимке особо опасных преступников. Свежий пример — поиск серийного убийцы, который расправился с тремя пенсионерками в Воронежской области», — отмечают журналисты в своем материале. В качестве примера авторы напомнили о случае, когда ФСБ в 2004 году объявила о выплате 300 миллионов рублей за информацию, которая поможет нейтрализовать боевиков Аслана Масхадова и Шамиля Басаева.
Эта мера дала результат: 8 марта 2005 года ФСБ ликвидировала Аслана Масхадова, а спустя несколько дней ведомство официально заявило: «Граждане, предоставившие сведения о местонахождении Масхадова, в полном объеме получили обещанное вознаграждение». При этом личности информаторов остались в тайне.
Частный детектив Эрнест Асланян, комментируя соответствующую возможность для россиян поспособствовать поимке маньяков, предупредил в разговоре с «КП», что вознаграждение в размере одного миллиона рублей, в первую очередь, направлено на тех, кто непосредственно стал свидетелем преступления и может помочь в поимке преступника. Детектив предостерег граждан от того, чтобы те проводили частные самостоятельные расследования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.