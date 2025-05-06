06 мая 2025

В нефтяных компаниях ХМАО резко выросло число травм на производстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Травмы на работе получили 14 нефтяников за первые три месяца 2025 года
Травмы на работе получили 14 нефтяников за первые три месяца 2025 года Фото:

В Югре за первые три месяца 2025 года увеличилось число травм на производстве. Больше всего пострадали работники нефтяной отрасли, свидетельствует статистика окружной трудовой инспекции.

«В отрасли добычи полезных ископаемых в 2025 году пострадали 14 человек. Увеличение количества пострадавших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 42,9%», — говорится в отчете Государственной инспекции труда ХМАО, который есть в распоряжении URA.RU.

На долю добывающей отрасли приходится больше половины всех производственных травм в Югре. С начала года в регионе расследовали 27 несчастных случаев на производстве, тогда как в прошлом году за этот же период было зафиксировано 23 происшествия. Рост составил почти 15%. Еще тревожнее выглядят данные по тяжелым и смертельным травмам: погибших стало больше на 20%, а серьезно пострадавших — на 13,6%.

Среди прочих отраслей чаще всего травмы фиксировались на транспорте (шесть случаев) и в строительстве (три случая). В компаниях энергетической сферы зафиксирован только один пострадавший — это в три раза меньше, чем год назад.

По данным аналитиков, основными причинами происшествий выступают невнимательность, спешка, нарушение правил дорожного движения и технологии, слабый контроль на местах, а также отказ от использования средств защиты. Почти каждый третий случай — это падение с высоты.

Ранее URA.RU писало, что в нефтяные компании ХМАО оказались на первом месте по числу несчастных случаев на производстве. В добывающих организациях в 2024 году зарегистрировано 47 происшествий.

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В Югре за первые три месяца 2025 года увеличилось число травм на производстве. Больше всего пострадали работники нефтяной отрасли, свидетельствует статистика окружной трудовой инспекции. «В отрасли добычи полезных ископаемых в 2025 году пострадали 14 человек. Увеличение количества пострадавших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 42,9%», — говорится в отчете Государственной инспекции труда ХМАО, который есть в распоряжении URA.RU. На долю добывающей отрасли приходится больше половины всех производственных травм в Югре. С начала года в регионе расследовали 27 несчастных случаев на производстве, тогда как в прошлом году за этот же период было зафиксировано 23 происшествия. Рост составил почти 15%. Еще тревожнее выглядят данные по тяжелым и смертельным травмам: погибших стало больше на 20%, а серьезно пострадавших — на 13,6%. Среди прочих отраслей чаще всего травмы фиксировались на транспорте (шесть случаев) и в строительстве (три случая). В компаниях энергетической сферы зафиксирован только один пострадавший — это в три раза меньше, чем год назад. По данным аналитиков, основными причинами происшествий выступают невнимательность, спешка, нарушение правил дорожного движения и технологии, слабый контроль на местах, а также отказ от использования средств защиты. Почти каждый третий случай — это падение с высоты. Ранее URA.RU писало, что в нефтяные компании ХМАО оказались на первом месте по числу несчастных случаев на производстве. В добывающих организациях в 2024 году зарегистрировано 47 происшествий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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