В нефтяных компаниях ХМАО резко выросло число травм на производстве

В Югре за первые три месяца 2025 года увеличилось число травм на производстве. Больше всего пострадали работники нефтяной отрасли, свидетельствует статистика окружной трудовой инспекции.
«В отрасли добычи полезных ископаемых в 2025 году пострадали 14 человек. Увеличение количества пострадавших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 42,9%», — говорится в отчете Государственной инспекции труда ХМАО, который есть в распоряжении URA.RU.
На долю добывающей отрасли приходится больше половины всех производственных травм в Югре. С начала года в регионе расследовали 27 несчастных случаев на производстве, тогда как в прошлом году за этот же период было зафиксировано 23 происшествия. Рост составил почти 15%. Еще тревожнее выглядят данные по тяжелым и смертельным травмам: погибших стало больше на 20%, а серьезно пострадавших — на 13,6%.
Среди прочих отраслей чаще всего травмы фиксировались на транспорте (шесть случаев) и в строительстве (три случая). В компаниях энергетической сферы зафиксирован только один пострадавший — это в три раза меньше, чем год назад.
По данным аналитиков, основными причинами происшествий выступают невнимательность, спешка, нарушение правил дорожного движения и технологии, слабый контроль на местах, а также отказ от использования средств защиты. Почти каждый третий случай — это падение с высоты.
Ранее URA.RU писало, что в нефтяные компании ХМАО оказались на первом месте по числу несчастных случаев на производстве. В добывающих организациях в 2024 году зарегистрировано 47 происшествий.
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