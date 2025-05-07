Самые дешевые квартиры в Челябинске продают на ЧМЗ и в микрорайоне Чурилово

В Челябинске в апреле 2025 года самые дешевые квартиры продавались в трех районах города. В топ территорий с самым дешевым жильем вошли Металлургический, Тракторозаводский районы и микрорайон Чурилово. Самые дешевые квартиры продаются на ЧМЗ по 83 тысячи рублей за квадрат, сообщили в пресс-службе «Этажи».
«В Челябинске в апреле 2025 года самые дешевые квартиры продаются в трех районах города. Это Металлургический (84 тысячи рублей за квадрат), Тракторозаводской район (91,7 тысяч рублей) и микрорайон Чурилово (91 тысяча рублей). Самое дорогое жилье на вторичке в среднем продается по 113 тысяч рублей за квадрат», — сообщили в пресс-службе.
При этом квартиры по самым высоким ценам на вторичке продают в Центральном районе — 113 410 рублей за квадрат. Всего в районе на продажу было выставлено 53 квартиры. На втором месте по цене — Советский район, где в среднем жилье на вторичке продают по 109 911 рублей за квадрат (67 квартир в предложении). На третьем месте — район Калининский со средней ценой вторичных квартир 104 785 рублей за квадратный метр (167 квартир).
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